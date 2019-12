„Die Frau ging und sagte zu ihrem Mann: Ein Gottesmann ist zu mir gekommen; er sah aus, wie der Engel Gottes aussieht, überaus Furcht erregend. Ich habe ihn nicht gefragt, woher er kam, und er hat mir auch seinen Namen nicht genannt.“ (Ri 13,6)

Die Begegnungen mit einem Engel können schon Angst machen, so wie hier die Geschichte im Buch der Richter erzählt wird von der Frau des Manoach. Engel können den Menschen Angst einjagen, nicht, weil sie Angst ausüben wollen, sondern, weil sie mit unendlich großer Macht auftreten, sodass sich die Menschen erschrecken.

Alle dämonischen Mächte arbeiten mit der Angst. Das zu unterscheiden war und ist zu allen Zeiten schwer.

Dreimal am Tag läuten in vielen Kirchen unseres Landes die Glocken. Am Morgen, am Mittag, am Abend.

Und immer, so war es früher Tradition, haben Einzelne oder Gemeinschaften gebetet: „Der Engel begrüßte die Jungfrau Maria, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und das Wort ist Fleisch geworden.“

Dreimal am Tag wird der Rhythmus der Zeit unterbrochen und der Mensch darf sich erinnern an das Wort des Engels zur jungen Frau in Nazareth: „Fürchte dich nicht. Ängstige dich nicht. Du hast Gnade gefunden.“

Dreimal am Tag dürfen wir uns erinnern an das Wort „Ängstige dich nicht“.

Engel, die sagen „Fürchte dich nicht“ sind Schwellenmächte. Sie wollen aus der Angst über die Schwelle hin in die Freiheit führen. Sie wollen uns den aufrechten Gang lehren. Wir brauchen sie um aus den Verbiegungen unserer Seele herauszukommen und wieder gerade gehen zu können – aufrichtig über die Schwelle.

Jeder Tag hat seine Schwellen und an den Schwellen das Glockengeläute und die Erinnerung an die Frau, die das Wort hörte „Ängstige dich nicht“. In ihr, in Maria, hat die Liebe alle Angstgeister besiegt und brachte das Leben zur Welt.

Engel sind besonders in der heutigen Zeit wichtige Begleiter. Ich lade Sie ein, liebe Leserin, lieber Leser, rufen Sie Ihren Schutzengel an. Reden Sie mit Ihrem Engel, wenn sie auf die Straße gehen, wenn Sie ins Auto steigen, wenn Sie Ihren Kindern einen Begleiter mit auf den Weg schicken möchten oder, wenn Sie in einen Konflikt geraten sind.