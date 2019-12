„Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben.“ (Lk 1,31)

Wenn wir in unsere bedrängte Zeit hineinschauen, dann kann Weihnachten so etwas sein wie etwas Fremdes, das so gar nicht in die Welt hineinpasst, wie sie uns heute begegnet – bedrängend, unsicher, verschlossen, gottverlassen. Und doch ist in unserer Seele eine bleibende Ahnung, dass die Welt noch anders ist, dass sie sich nicht einfach selbst überlassen ist.

Das hängt mit dem zusammen, was an diesem Fest gefeiert wird. Gott selbst ist in unsere Welt gekommen. Er ist Mensch geworden, eingetreten in diese Welt, um sie menschlicher zu machen, um ihre Dunkelheit zu erleuchten, ihre Kälte zu vertreiben, die verschlossenen Herzen für die Liebe aufzubrechen.

Wenn wir uns auf das Feiern von Weihnachten einlassen, dann kann es sein, dass sich eine Sehnsucht in unserem Herzen löst nach einer menschlicheren Welt, einer Welt, in der die Liebe stärker ist als der Hass, in der das Licht die Dunkelheit erhellt. Vielleicht denken Sie aber, dass dafür noch ein sehr weiter Weg notwendig ist.

Ich denke, wir sind heute gefragt, Hoffnungsträgerin, Hoffnungsträger zu sein, darauf zu vertrauen, dass Gott uns trägt.

Ich glaube, dass es diese Wunder gibt. Diese Wunder des Friedens, auch für unsere Welt. Wenn einige von uns anfangen, das zu probieren, dann wird unsere Welt weihnachtlicher. Ich traue Ihnen zu, dass durch Ihr Tun unsere Welt menschlicher wird.

Wagen wir einen Anfang der Liebe mit dem Fest der Geburt Jesu. Ich denke, die Kinderträume von einer guten Welt dürfen wir auch als Erwachsene nicht aufgeben. Fangen wir an zu träumen von einer Welt der Liebe, der Solidarität, der Menschlichkeit, der Zärtlichkeit.