„Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um in seinem Namen alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen; zu ihnen gehört auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid.“ (Röm 1,5-6)

Mit dem heutigen vierten Adventsonntag erstrahlt der Adventkranz in seinem vollen Glanz. Wir haben uns im Advent auf das Kommen unseres Gottes im Kind von Bethlehem eingestimmt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir die Dinge eher vorausplanen als auf uns zukommen lassen. Unsere Gesellschaft ist verplant und organisiert. Gott lässt sich nicht einplanen, organisieren, vorausberechnen, weil er in sich eine einzige Überraschung ist.

Er kommt zwischendurch und überraschend. Mit Gott darf man jederzeit im Alltag rechnen. Der Advent soll uns sensibel und empfindsam machen, dass Gott im Kommen ist. Er möchte uns überraschen mit seinem Dasein, oft ohne Voranmeldung, ohne telefonische Vereinbarung. Er ist einfach da. Ich lade Sie ein, auf das Kommen Gottes in ihrem Alltag zu achten und einander davon zu erzählen, wie gut uns Gott bisher schon getan hat.

Wir leben in einer Gott-erfüllten Zeit. Dies nehmen wir aber manchmal nicht wahr, weil diese Erfahrung zugedeckt ist. Oft ist es um uns herum so laut, dass wir die Stimme Gottes nicht mehr hören. Manchmal ist es so bunt und schrill, dass wir ihn nicht mehr sehen. Doch Gott ist in unserer Welt immer gegenwärtig, in besonderer Weise dort, wo sich Menschen auf verschiedene Weise auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Unsere Adventlieder wecken viele Erinnerungen, lassen Emotionen hochkommen. Sie singen gleichsam Christus in unser Herz. Sie helfen uns Christus in uns einen Raum zu schenken. Sie ermöglichen uns ein wenig in unsere eigene Seele hineinschauen zu können und vielleicht dabei zu entdecken, dass wir auch manchen Ärger, Unruhe, Angst, Hektik, Not und Traurigkeit in uns tragen.

Manchmal denke ich mir, Gott sieht sogar meine eigenen Antreiber in mir, die mir sagen besser, schneller und perfekter sein zu müssen. Aus der Gnade Gottes zu leben heißt aber das Leben in die Liebe Gottes hineinzuhalten, und zwar in die ganze Spannung, in die der Weg Gottes uns hineinführt. In einem Stall wird ein Kind geboren und im Himmel gibt es einen Widerschein der Herrlichkeit.

„Engel singen in einem zerstrittenen Land“, so berichtet uns der Evangelist Lukas. „Sie haben den Frieden beschworen und besangen die Huld zwischen Himmel und Erde“. Gott wird ein Mensch, er leidet mit uns und freut sich mit uns. Er leidet mit und in jedem Menschen.

Ich wünsche Ihnen, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, dass Sie sensibel für das bergende, wärmende Licht der Liebe und Zuwendung Gottes und mit neuer Achtsamkeit die letzten Schritte auf Weihnachten zugehen können.