„Seht, ich sende meinen Boten; er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr der Heere. (Mal 3,1)

Der Winter mit seiner Kälte, die manchmal auch bis ins Herz vordringen kann, fordert uns heraus, immer auch das Licht und den Weg zueinander zu suchen. In der Kälte von gestern suchen wir die wärmende Spur ins Morgen. Wir schauen in die Nacht. Dort findet uns ein Stern, der uns heimleuchtet in einen helleren Morgen.

Besonders in der dunklen, kalten Jahreszeit suchen wir das Licht und den offenen Himmel und sehnen uns nach der Ruhe, die sich auch in der Natur zeigt. Nicht alle Menschen können diese Stille jedoch aushalten.

Manche haben Angst, wenn es still wird, weil es das Aufhören vom Reden bedeutet, oder, weil die Stille in einer bedrängten Situation einmal schon alles gesagt hat. Die Stille kommt eigentlich aus dem Schweigen, und sie gehört zum Menschen wie das Schweigen.

„Wenn es ganz still wird, dann tritt nichts zwischen uns und Gott“ sagt Anselm Grün, „dann sind wir eins mit ihm. In diesem Augenblick fühlen wir uns mitten in der Fremde in dieser Welt daheim. Es ist gut, so wie es ist. Still werden um den Weg zu finden, das öffnet unser Herz auf Gott hin.

Ich bin schon froh, dass wir wissen, wie das mit Weihnachten ausgegangen ist, dass wir wissen, wie der Weg nach Bethlehem sein wird. So einfach war es für Maria neun Monate vorher nicht. Viele unserer Wege sind nicht vorhersehbar und können erst rückblickend für gut erachtet werden. Was die junge Frau alles gefühlt und erlebt hat, können nur jene Frauen erahnen, die um das Werden eines Kindes an ihrem Herzen wissen. Maria hat „Ja“ gesagt damals, mit einem wachsamen Herzen und einem starken Mut.

Sie hat der Stimme des Engels vertraut. Aber warum sie so sicher war, wissen wir nicht. Ob ihr immer bewusst war, dass sie das Richtige tut, wissen wir auch nicht. Aber sie ließ das Kind an ihrem Herzen wachsen und hat Menschen gefunden, denen sie vertraut hat. Gott lebt vom Vertrauen der Menschen, dass Einzelne zu ihm „Ja“ sagen und ihm ein Herz schenken, das ihn groß werden lässt. Diesen Weg zu finden, das ist unsere Aufgabe als Christinnen und Christen hier auf Erden.

Der Advent – die Vorbereitung auf Weihnachten ist eine von Gott geschenkte Zeit der Gnade. Es liegt an uns, wie und womit wir sie nützen.