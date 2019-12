„Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der Herr: Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne?“ (2 Sam 7,5)

Zu Hause auf unserem abgelegenen Bauernhof wurde ich geboren und nach mir noch vier weitere Geschwister. Wir kamen alle zu Hause auf die Welt. Am Heiligen Abend haben meine Eltern die Stallarbeit immer früher verrichtet als sonst, aber das Warten aufs Christkind war für uns Kinder dennoch lange.

Wir Kinder durften dann, wenn sie kamen, ein schönes Gewand für die Bescherung anziehen. Beim Christbaum war eine kleine Krippe. Der Vater hat dann vorgebetet, den „Engel des Herrn“ und ein „Vater unser“ für die Verstorbenen. Dann gab es die Geschenke. Meistens etwas zum Basteln für uns vier Buben. Und etwas zum Anziehen war dabei.

Nach dem Essen sind wir zur Christmette gefahren. Bei viel Schnee sind wir mit dem Traktor gefahren oder manchmal auch zu Fuß gegangen. Ich sehe heute noch den Atem vom Singen bei der Christmette. Ich habe gerne ministriert und das hat mich dann so begeistert, wenn man so den Atem in der kalten Kirche sah. Die Lieder sind unvergesslich.

Wir erinnern uns: In einem Stall wird ein Kind geboren. Seine Eltern fanden keine Herberge. Das Kind wird bestaunt und bewundert von Hirten.

Heute noch feiern wir diese Geburt des Kindes von Bethlehem. Es war doch - so wissen wir heute – Gott selbst, der in diesem Kind zur Welt kam. Das Kind kam von Gott und ist der Mensch gewordene Gott

Zu Weihnachten bekommt die Liebe Gottes im Kind von Bethlehem ein Gesicht. Dieses Kind zeigt der Menschheit, „dass Mensch-Sein weder berechenbar noch berechnend ist“. Mensch-Sein bedeutet vielmehr, „bedingungslos geliebt zu sein von einem Gott, der selber das Gesicht eines Kindes trägt und das Risiko der menschlichen Verletzlichkeit eingeht“.

Die Zusage der bedingungslosen Liebe „vor jeder Leistung, trotz aller Schuld, in jungen Jahren und im Alter“ ist Gottes Geschenk an die Menschheit. Die Feier des Heiligen Abends zählt „zu den besonderen Erfahrungen im Leben, die sich in der Seele und im Herzen tief einschreiben“.

Gott hat uns mit dem Weihnachtsfest „so etwas wie ein Weltkulturerbe“ geschenkt, das Gläubige wie Nicht-Gott-Verbundene gleichermaßen anzieht und „einen Sehnsuchtsraum nach Leben und Liebe eröffnet“.

Das Weihnachtsfest darf jedoch nicht „zu einem beliebigen Fest im Kalender“ werden.

Deshalb appelliere ich dazu, „als Christen auskunftsfähig zu sein und anderen begeistert über das Weihnachtsgeschehen zu erzählen“.

Weihnachten feiern braucht heilsame Kindheitserinnerungen. Jedes Jahr, wenn wir älter werden, schließt sich eine Tür am Adventkalender unseres Lebens. Aber die Erinnerungen bleiben immer gleich jung.

Gesegnete Weihnachten und heilbringende Tage der Weihnachtszeit!