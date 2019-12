Manchmal ist man geneigt zu glauben, dass die großen, edlen Dinge des Lebens einen perfekten Rahmen brauchen, um zu gelingen - günstige Umstände, einen Überschuss an Ressourcen, aber das ist nicht so. Der Stall von Bethlehem war kein schöner Rahmen, kein Hirtenspiel, sondern harte Realität. Es war keine geheizte Stube mit einem funktionierenden Badezimmer, das war nicht einmal eine windige Herberge, das war pure Not. Trotzdem war es richtig so und konnte auch nicht anders sein.

Wo etwas Neues in die Welt kommt, da gibt es eine Geburt und wo es eine Geburt gibt, da gibt es Schwierigkeiten. Es ist nicht möglich, diesen Schwierigkeiten zu entgehen, sie zu umgehen, denn gerade die Überwindung dieser Schwierigkeiten, die Auflösung der Hindernisse und der Sieg des Lebens über die widrigen Umstände ist der Siegel wirklicher Qualität.

Ich glaube, die Unruhe im Herzen, die wir alle spüren, wenn wir ehrlich sind, lässt sich auf zwei Arten beantworten. Entweder man kehrt zurück ins Kindheitsparadies, in dem man sicher und geborgen war, in dem die Eltern – Vater oder Mutter – für einen alles in Ordnung bringen konnten. Ein volles Vertrauen, ein Urvertrauen in diese Kräfte war ein sicherer Schutz gegen das Dunkel der Nacht und die Nöte der Welt. Vielleicht wollen wir deshalb heute so gerne Weihnachten feiern.

Der andere Weg ist jener des Erwachsenen, der sich auf Gott stützt und den Weg mit ihm beschreitet. Dazu werden wir im heutigen Evangelium aufgefordert:

„Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute.“ (Mt 7,24)

Wenn ein Erwachsener einer Bedrängnis begegnet, dann geht er auf sie zu und stellt sich ihr. Er übernimmt die Verantwortung für das, was geschieht, für das Gelingen und auch für das Scheitern.

Er überwindet die Angst, indem er die Ursache der Angst in sich selbst entdeckt. Wer die Angst kennt, kann sie auch beherrschen. Das ist eine Form des Vertrauens und der inneren Ruhe, wie beim Kind, aber es hat eine andere, reifere Qualität. Sie führt uns zu Gott, auf den wir bauen dürfen und der uns in unserer Angst, Not und Bedrängnis beistehen will.