„Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ (Mt 35-36)

Der Advent gleicht dieser ruhelosen Zeit, von der hier im Evangelium zu lesen ist. Auch wir sind Getriebene, besonders im Zugehen auf das Weihnachtsfest. Dabei wollen wir uns doch jedes Jahr vornehmen, dass es diesmal doch anders sein soll.

Schafe, die keinen Hirten haben, sind verloren. Sie brauchen jemanden, der sie auf eine gute Weide führt und der sie sucht, wenn eines von ihnen verloren geht.

Wir feiern Weihnachten in der dunkelsten Zeit des Jahres. Vielleicht fällt es uns da leichter zu glauben, dass Gott in Jesus auf diese Welt kommen wollte, damit die Menschen sich nicht verlaufen, damit wir Menschen eine Ausrichtung und Orientierung erfahren auf dem Lebensweg unserer Zeit.

Wenn wir in diesen Tagen wieder auf Weihnachten zugehen, dann spüren wir, dass sich auch heuer wieder eine Tür auf unserem Adventkalender des Lebens schließt. Jedes Jahr schließt sich eine weitere Tür auf dem Adventkalender unseres Lebens und wir wissen, dass das, was uns anvertraut ist, oft klein und zerbrechlich ist. Was uns anvertraut ist, ist Behutsamkeit und Heilung.

Nicht die großen Erdbeben, nicht die Schrecken der Gewitter, nicht einmal Sommer und Winter sind uns anvertraut, sondern der Schlaf der Kinder oder der Baum der Singvögel. Was machtlos ist, wurde uns anvertraut. Im sozialen Miteinander ist das zu beobachten. Was uns anvertraut ist, ist zärtlich. Deswegen ist unser Gott ein Kind geworden, damit er sich uns anvertrauen kann und einmal auf uns wartet, wenn die letzte Kerze brennt und irdisch die Tür unseres Adventkalenders zugeht damit der Himmel sich dann für uns öffnen kann.

Vergessen wir also im Durchschreiten unseres Lebens nicht auf die Stimme des Hirten zu hören, der uns im Kind von Bethlehem die Hände entgegenstreckt und von uns erwartet, dass wir ihn an uns drücken.