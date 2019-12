„Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen, die Steppe soll jubeln und blühen.“ (Jes 35,1)

Ein verheißungsvoller Auftrag, der an uns mitten im Advent in den Texten der Heiligen Schrift herangetragen wird. Im Zugehen auf das Weihnachtsfest werden wir Christinnen und Christen eingeladen in den Durststrecken unseres Lebens das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Manchmal sind wir geneigt zu glauben, dass die großen, die edlen Dinge des Lebens einen perfekten Rahmen brauchen, um zu gelingen - günstige Umstände, einen Überschuss an Ressourcen.

Aber das ist nicht so. Der Stall von Bethlehem war kein schöner Rahmen, kein Hirtenspiel, sondern harte Realität. Es war keine geheizte Stube mit einem funktionierenden Badezimmer. Es war nicht einmal eine windige Herberge, sondern pure Not. Gott zeigt uns damit, dass er nicht in eine perfekte Welt und zu vollkommenen Menschen kommen will. Er kommt in die menschlichen Unvollkommenheiten, in das Chaos, in den Schmerz, zu den Armen, die nicht alles haben.

Er kommt in unseren oft so mühevollen und steinigen Alltag des Lebens. Manchmal haben wir übertriebene Bemühungen, diesmal das schönste Weihnachtsfest zu gestalten, ohne die übliche Aufregung, den Weihnachtsstreit, das perfekte Weihnachtsessen. Es ist nicht immer alles perfekt und vollkommen, auch wenn wir uns noch so sehr darum bemühen. Vielleicht gelingt der Weihnachtsfriede, wenn wir mit beidem rechnen – mit dem Schatten und mit dem Licht – und eine Chance sehen, mehr Mensch zu werden.

Wir lernen ja auch manchmal aus Misserfolgen. Wir lernen aus dem Gelingen und wir lernen aus dem Scheitern. Wichtig ist, dass wir darin die Spur unseres Gottes sehen, der mit uns Menschen und durch uns Menschen Mensch werden will. Deshalb dürfen wir uns im Zugehen auf Weihnachten freuen, denn Gott bringt durch die Geburt seines Sohnes das göttliche Leben in unseren Alltag.