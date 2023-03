17 Teilnehmer_innen absolvierten die Berufsreifeprüfung in Englisch

Werbung WIFI NÖ Anzeige Lebensmittel(punkt)

Am 11.03.2023 fand die Berufsreifeprüfung in Englisch in Amstetten statt. Alle 17 Teilnehmer_innen zeigten hervorragende Leistungen und haben die Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Das BFI Niederösterreich gratuliert recht herzlich allen Absolvent_innen und wünscht viel Erfolg für die Zukunft.

Für den Erhalt des Teilprüfungszeugnisses muss eine 5-stündige schriftliche Klausurarbeit oder eine mündliche Prüfung abgelegt werden. Das BFI Niederösterreich bietet dir eine optimale Vorbereitung für die Prüfung.

Willst auch du die Berufsreifeprüfung oder Lehre mit Matura machen? Dann informiere dich bei unseren kostenlosen Informationsveranstaltungen oder melde dich gleich an. Wir freuen uns auf eine Kontaktaufnahme.

Information & Anmeldung: 0800 / 212 222 oder www.bfinoe.at