40 Prozent der Kinder wollen ins Gymnasium

Kaum geht das Kind in die Schule, steht schon wieder die nächste große Entscheidung an. So mag es den ein oder anderen Eltern vorkommen: Die Frage, wie es nach der Volksschule weitergehen soll, beschäftigt jährlich tausende Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. In den meisten Fällen in NÖ ist die Entscheidung für das nächste Schuljahr mittlerweile getroffen.

In Niederösterreich besuchen aktuell 15.630 Kinder die vierte Klasse der Volksschule. Die Verteilung auf Gymnasien und Mittelschulen fällt heuer ähnlich aus wie in den Vorjahren. Der „Run“ auf die Gymnasien wird also fortgesetzt. 2021/22 haben rund 57,5 Prozent der Volkschülerinnen und Volksschüler in eine Mittelschule gewechselt; 42,5 Prozent der Kinder haben ihre Schullaufbahn in einem Gymnasium fortgesetzt. 2000 sah das noch ganz anders aus: Damals wollten noch 71 Prozent der Kinder in eine Hauptschule (heute Mittelschule) und nur 27 Prozent in eine AHS. Die übrigen Kinder besuchten eine Sonderschule.

Zu wenige Gym-Plätze in Baden, Mödling und Wiener Neustadt

Weil so viele Kinder oder deren Eltern nun eine AHS-Laufbahn anstreben, gibt es in einigen Bezirken des Landes dort einen Mangel an Plätzen. Besonders betroffen sind die Bezirken Baden, Mödling und Wiener Neustadt. Hier versucht die Bildungsdirektion in Abstimmung mit den Schulen sogenannte „Druckpunkte“ aufzulösen. In den betroffenen Regionen werden teilweise zusätzliche Klassen eingerichtet, die Schülerzahlen angehoben oder ein Platz in einer benachbarten Schule angeboten. In der Bildungsdirektion versichert man, nahezu allen Schülerinnen und Schülern, die einen AHS-Platz möchten, könne dieser auch angeboten werden. In jenen Fällen, wo es mehr Schul-Anmeldungen als Plätze gibt, muss dennoch gefiltert werden. Dabei kommen die drei Kriterien Leistung, Geschwister und Wohnortnähe zum Einsatz. Was schlussendlich ausschlaggebend ist, entscheidet die Schule selbst.

In der Vergangenheit hat sich Bildungsdirektor Johann Heuras bereits für ein neues Auswahlverfahren eingesetzt. Er vertritt den Standpunkt, dass sich das Gymnasium nur für wenige Kinder eigne. Welche das sind, solle genauer untersucht werden. Veränderungen gibt es bei dem Prozess aber noch keine. Die bestehenden Ideen müssten allerdings erst geprüft werden, heißt es von der Bildungsdirektion.

Neuerungen bei Schulen

Um die Attraktivität der Mittelschulen zu erhöhen, gab es bereits 2020 eine Reihe an Neuerungen, betont man in der Bildungsdirektion. Mehr Wahlfreiheit lautet seither das Motto. Dabei können auch Schulen außerhalb des Pflichtsprengels besucht werden. Laut der Bildungsdirektion können durch die sogenannten MINT-Schwerpunkte, aber auch durch Gesundheits- und Sozialschwerpunkte bereits einige Schülerinnen und Schüler mit speziellen Neigungen angesprochen werden. Auch in Zukunft sollen weitere Projekte an den Bildungsstandorten in Niederösterreich folgen.

In den nächsten zehn Jahren sind im Zuge des Schulentwicklungsplans des Bildungsministeriums in Niederösterreich rund 50 Projekte geplant. Dafür ist ein Budget von 460 Millionen Euro vorgesehen. Die Projekte umfassen allesamt Bundesschulen. Geplant sind Renovierungen, Um- und Neubauten. Außerdem sollen im Wiener Umland drei neue Gymnasien gebaut werden. Eines davon wird in Baden im Zuge der Errichtung eines Bildungscampus gebaut. In Klosterneuburg entsteht eine Privat-AHS, in Tullnerbach eine Expositur des Purkersdorfer Gyms.