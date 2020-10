Die Zahl der aktuellen Corona-Infizierten an niederösterreichischen Schulen steigt weiter, aber moderat. 47 Corona-Fälle wurden seit letztem Freitag an niederösterreichischen Schulen verzeichnet. - 43 Schülerinnen und Schüler und vier Lehrkräfte. „Die Schulen gehen mit den weiter moderat steigenden Zahlen sehr professionell um und treffen in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden rasch die notwendigen Entscheidungen.“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.

Alle Klassen, die von der Gesundheitsbehörde abgesondert werden, praktizieren so lange eine ortsungebundene Unterrichtsform bis sie wieder zu einem regulären Schulbetrieb zurückkehren können. „Das ‚Distance-Learning‘ funktioniert sehr gut. Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sind mittlerweile gut eingespielte Teams und beweisen, wie flexibel das Bildungssystem ist“, betonen Teschl-Hofmeister und Heuras. Die Schülerinnen und Schüler sollen in dieser Zeit keinerlei Nachteile haben.

Die Bildungs-Landesrätin und der Bildungsdirektor appellieren abschließend an alle Beteiligten die empfohlenen Hygienebedingungen - auch außerhalb des Schulbetriebes - zu berücksichtigen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.