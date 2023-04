Abschlussprüfung Betreuungsperson in NÖ Tagesbetreuungseinrichtungen

Werbung WIFI NÖ Anzeige Lebensmittel(punkt)

Die Ausbildung zur Betreuungsperson in NÖ Tagesbetreuungseinrichtungen startete am 07. Oktober 2022 beim BFI NÖ in Wiener Neustadt.

Am 02. März 2023 hat unter dem Vorsitz von Frau Alexandra Jud und Frau Shirin Fuchs die Abschlussprüfung stattgefunden. Alle 11 Teilnehmerinnen des Lehrganges bestanden die Prüfung mit Erfolg, sie zeigten hervorragende Leistungen.

Das BFI Niederösterreich ist stolz auf diesen großartigen Erfolg und wünscht allen Teilnehmerinnen alles Gute für die Zukunft.