Rund 100 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr haben in diesem Jahr an Niederösterreichs Schulen maturiert. Insgesamt waren das 7.158 Maturanten – davon 3.303 Schülerinnen und Schüler in einer AHS, 1.012 in einer HAK, 1.291 in einer HTL, 1.223 in einer Humanberuflichen Schule und 329 Schülerinnen und Schüler in einer Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und Sozialpädagogik.

AHS: Wesentlich mehr Einser in Mathe

Die Ergebnisse sind von Fach zu Fach unterschiedlich. An den AHS haben sich die Leistungen im Vergleich zum vor Corona-Jahr 2019 zwar verbessert, im Unterschied zum vergangenen Jahr allerdings verschlechtert. In Deutsch und Englisch blieb die Prozentzahl der vergebenen „Sehr gut“ zwischen dem vergangenen und dem heurigen Jahr ähnlich. Markant war allerdings der Unterschied im Unterrichtsfach Mathe. Während im Jahr 2020 nur 6,9 Prozent der Schülerinnen und Schüler ein „Sehr gut“ erhalten haben, waren es in diesem Jahr 22,3 Prozent.

Auch im Bundesländervergleich spiegelt sich dieses Bild wider. Während Niederösterreich mit der Anzahl an vergebenen „Sehr gut“ in Deutsch und Englisch lediglich den siebten Platz belegt, erringen die niederösterreichischen Schülerinnen und Schüler mit ihren Bestnoten in Mathematik den vierten Platz im Bundesländervergleich.

Am wenigsten negative Mathe-Note in Niederösterreich

Gleichzeitig haben die negativen Benotungen an den AHS abgenommen. In Mathematik gab es im diesem Jahr um die Hälfte weniger „Nicht genügend“ als im Jahr 2019. Mehr „Nicht genügend“ wurden dagegen in Deutsch und Englisch vergeben.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern wurden in den niederösterreichischen AHS besonders wenig negative Bewertungen vergeben. In Deutsch landete Niederösterreich hinter der Steiermark auf Platz zwei. In Englisch und Mathematik sicherten sich die NÖ-Schüler den ersten Platz. In keinem anderen Bundesland wurden in diesen beiden Fächern außerdem so wenige „Nicht genügend“ vergeben.

Mehr Negative Beurteilungen an BHS

An den niederösterreichischen BHS haben sich die vergebenen „Nicht genügend“ hingegen erhöht. Die negativen Bewertungen haben sich im Gegensatz zum Vorjahr in Englisch um einen ganzen Prozentpunkt gesteigert und in Deutsch fast verdoppelt. Ebenfalls verdoppelt haben sich die negativen Bewertungen im Unterrichtsfach Mathematik. Waren es im Jahr 2020 noch 1,3 Prozent, so sind es in diesem Jahr 3 Prozent.

Im Bundesländervergleich belegen die niederösterreichischen BHS im Unterrichtsfach Deutsch gemeinsam mit Oberösterreich den vierten Platz, in Mathematik nur den fünften Platz. Besonders viele „Nicht genügend“ haben die BHS in Englisch vergeben, weshalb Niederösterreich hier im Bundesländer-Vergleich nur auf Platz acht landet. Lediglich die Steiermark hat in Mathematik in diesem Jahr mehr negative Bewertungen vergeben.

Die an den BHS vergebenen „Sehr gut“ unterscheiden sich von denen vom Vorjahr hingegen kaum. Die Leistungen in Deutsch und Englisch sind hier leicht gesunken, während in Mathematik nicht nur mehr Fünfer, sondern auch etwas mehr Einser vergeben wurden.

In Englisch erreichen die niederösterreichischen BHS im Bundesländervergleich den siebten Platz, in Deutsch den sechsten. In Mathematik gelang es den Schülerinnen und Schülern mit 11,7 Prozent gemeinsam mit Kärnten den fünften Platz zu belegen.

„Die diesjährigen Maturantinnen und Maturanten haben trotz aller Herausforderungen gute Maturaergebnisse erzielt und eine tolle Leistung erbracht und können nun ins Berufsleben oder ins Studium starten“, resümierten Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras.