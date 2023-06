Schulsprecherinnen und -sprecher wählen neue Landesschülervertretung

Am 22. und 23. Juni findet niederösterreichweit die Landesschülervertretungswahl (LSV-Wahl) statt. Am Donnerstag wählen die Schulsprecherinnen und Schulsprecher von AHS (allgemeinbildende höhere Schule) und BS (Berufsschule) neue Schülervertreterinnen und Schülervertreter, am Freitag sind dann die BMHS (berufsbildende mittlere und höhere Schulen) an der Reihe.

Die LSV Niederösterreich ist die gesetzlich verankerte und gewählte Vertretung aller 220.000 Schülerinnen und Schüler Niederösterreichs. Sie setzt sich aus jeweils acht Vertreterinnen und Vertreter der drei Schultypen AHS, BS und BMHS zusammen. Aktuell hält die ÖVP-nahe Schülerunion Niederösterreich alle 24 Mandate im Bundesland. Den Vorsitz führen Marco Gayer (AHS), Laura Myslik (BS) und Joy-Lina Auer (BMHS).

Die LSV engagiert sich für die Interessen der Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich und tauscht sich regelmäßig mit Politikerinnen und Politkern über bildungspolitische Themen aus.

Diese jungen Menschen treten für die Schülerunion und die AKS an

Der Wahl stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten der Schülerunion Niederösterreich und der SPÖ-nahen AKS („Aktion kritischer Schüler_innen“). Das „Team Motus“ der Schülerunion möchte seinem Namen gerecht werden und das Bildungssystem „in Bewegung setzen“. Das „Team Remix“ der AKS möchte es „aufmischen“.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der Schülerunion:

Hannah Scheidl, Daniel Lang, Mira Langhammer, Omar Elghandour, Linda Kagerer: Region Krems

Alma Heigl, Philipp Schaupp: Regionen Amstetten, Melk und Scheibbs (größeres Einzugsgebiet)

Tabea Merkinger: Region Ybbstal

Lara Jahn, Mirza Smailovic: Region Gänserndorf

Lilly Freiheim: Region Korneuburg

Nathalie Marsik: Region Mistelbach

Kevin Weis: Region Bruck an der Leitha

Dennis Mutoi: Region Neunkirchen und Region Wiener Neustadt (größere Einzugsgebiet)

Markus Tlustos, Florence Bauernfeind: Region Wiener Neustadt

Ernst Schwanzer: Region St. Pölten

Reggie Schraml: Region Tulln

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der AKS:

Julia Greiner: Region Baden

Klea Lieschke: Region St. Pölten-Land

Leonard Ioan Borza: Region St. Pölten-Stadt

Karola Allram: Region Krems

Hannah Wenzel, Elijah Steinkellner: Region Bruck an der Leitha

Yannick Tu: Region Wiener Neustadt

Levi Resch, Florian Brandstetter: Region Amstetten

Die Landesschülervertreterinnen und -vertreter wählen dann wiederum im September die Bundesschülervertreterinnen und -vertreter.