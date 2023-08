Anschaffung neuer 3D-Drucker im Josef Hesoun Ausbildungszentrum

Im Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum wurde dieses Jahr erneut in modernste Technologie investiert. Die CAD-Weiterbildung erhält durch die Anschaffung neuer 3D-Drucker eine bedeutende Erweiterung. Die Teilnehmer_innen dieser Kurse haben nun zusätzlich die aufregende Gelegenheit, ihre individuellen Projekte und Entwürfe am Ende des Kurses als beeindruckenden 3D-Druck in ihren eigenen Händen zu halten.

Das Ausbildungszentrum bietet derzeit eine Auswahl von zwei verschiedenen 3D-Drucksystemen:

• Filamentdruck (einschließlich PLA, ABS und mehr)

• PolyJet-Verfahren (aufsprühen von Kunststoff)

Die Kursabsolvent_innen werden von dieser Neuerung zweifellos profitieren und die Welt des 3D-Drucks hautnah erleben können.

Für weitere Informationen über das Ausbildungszentrum und seine Ausbildungen besuchen Sie bitte https://www.bfinoe-bildungszentren.at/. Wir freuen uns auf eine Kontaktaufnahme.