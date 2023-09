700 Lehrlinge starten bei ÖBB durch

Die ÖBB haben in Sachen Lehrlingsausbildung einen erfreulichen Rekord zu vermelden: Rund 700 Jugendliche sind Anfang September neu ins Unternehmen gekommen und haben ihre Ausbildung begonnen – so viele wie noch nie zuvor! Sie wurden unter 6.600 Bewerber:innen ausgewählt.

Größter Ausbilder im Technikbereich

Insgesamt befinden sich damit aktuell 2.100 Lehrlinge bei den ÖBB in Ausbildung. Davon sind 21 Prozent weiblich und der überwiegende Teil der Jugendlichen absolviert eine technische Lehre. Die ÖBB zählen damit zu den größten Ausbildungsbetrieben im Land und sind bei den technischen Lehrberufen sogar die klare Nummer eins.

„Die ÖBB zählen trotz großer Konkurrenz am Arbeitsmarkt zu den begehrtesten Ausbildungsbetrieben und wir konnten heuer so viele Jugendliche wie noch nie für eine Lehre bei uns begeistern. Auf sie warten eine Topausbildung im Zukunftsbereich der klimaneutralen Mobilität und viele tolle Karrieremöglichkeiten in einem krisensicheren Unternehmen“, so ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Silvia Angelo.

Mit dem Start ins heurige Lehrjahr beginnt auch schon wieder die Suche fürs nächste Jahr: Die Bewerbung ist bereits wieder online auf der Website nasicher.at möglich.

27 Lehrberufe und viele Benefits

Die Ausbildung bei den ÖBB hat höchste Qualität und ist mehrfach national und international ausgezeichnet. Insgesamt werden 27 technische und kaufmännische Ausbildungsrichtungen angeboten. Dazu gehören „grüne“ Lehrberufe wie Elektrotechnik – Energietechnik und Kälteanlagentechnik, genauso wie der Digi-Lehrberuf Applikationsentwicklung-Coding oder Bahnreise- und Mobilitätsservice, Kraftfahrzeugtechnik und Speditionskauffrau:mann.

Faires Gehalt, gute Job-Chancen und Freifahrt mit den Zügen der ÖBB durch ganz Österreich sowie die Möglichkeit zur Lehre mit Matura runden das Ausbildungsangebot ab.

Alle weiteren Informationen zur ÖBB-Lehrlingsausbildung und die Bewerbungsmöglichkeiten fürs kommende Lehrjahr gibt´s unter nasicher.at