110 zusätzliche Studienplätze für Fachhochschulen in NÖ

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik gelten als besonders zukunftsträchtige Studienzweige. Die NÖ-Fachhochschulen wurden jetzt mit 110 zusätzlichen Ausbildungsplätzen ausgestattet. Von den vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) ausgeschriebenen 350 zusätzlichen Studienplätzen an Fachhochschulen wurde fast ein Drittel, also insgesamt 110 zusätzliche Plätze für NÖ-Fachhochschulen genehmigt.

Im Konkreten erhält die IMC FH Krems jeweils 20 zusätzliche Studienplätze für den Bachelor- und Masterstudiengang „Medical and Pharmaceutical Biotechnology“ sowie 30 Studienplätze für den Bachelorstudiengang Informatics. Die FH St. Pölten erhält 40 Plätze für den Bachelorstudiengang „Creative Computing“.

ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bedankt sich im Statement einer Presseaussendung bei Grüne-Bundesminister Martin Polaschek: „Ich freue mich, dass es gelungen ist, das Studienplatzangebot in Niederösterreich in diesen besonders zukunftsträchtigen Studienzweigen aufzustocken.“ Außerdem, kündigt die Landeshauptfrau an, werde man bei den Zulassungsbestimmungen für Studierende der Humanmedizin weiter nicht locker lassen.

ÖVP-LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betont, dass die neuen FH-Studienplätze neben der Wissenschaft auch die Wirtschaft in Niederösterreich stärken: „Gerade in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik werden Fachkräfte dringend gesucht“, so Pernkopf und führt weiter aus: „Für die großen Fragen, die uns heute beschäftigen, wie Energiewende, Gesundheit und schwere Erkrankungen oder den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, braucht es die Wissenschaft und Forschung. Die neuen Studienplätze unterstützen unser Land auf diesem Weg in die Zukunft.“