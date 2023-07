Abschluss Betreuungsperson in Wr. Neustadt

Die Ausbildung zur Betreuungsperson in NÖ Tagesbetreuungseinrichtungen startete am 24.02.2023 beim BFI NÖ in Wr.Neustadt. Am 14. Juni 2023 fand die Abschlussprüfung unter dem Vorsitz von Frau Alexandra Jud und Frau Shirin Fuchs statt. 15 Teilnehmerinnen des Lehrganges bestanden die Prüfung mit Erfolg und halten nun stolz ihr Zertifikat in der Hand.

Das BFI NÖ wünscht allen Absolventinnen viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft.

Hast auch du Interesse an der Arbeit mit Kindern?

