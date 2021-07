Die letzten Tage ihres Auslandssemesters verbringt Veronika Linhart am Campus in Linköping, einer Stadt in Schweden. In den vergangenen Monaten hat die Biotechnologie-Studentin der IMC-FH Krems dort ein Praktikum absolviert und im Wohnheim mit 18 anderen Studierenden die Küche geteilt. „Genau das ist der große Vorteil an Erasmus. Man lernt so viele Menschen kennen und neue Kulturen“, erzählt die 29-jährige Gänserndorferin. Genutzt hat sie, um Erfahrung im Ausland zu sammen, das EU-Programm Erasmus+.

Insgesamt waren damit in der abgelaufenen Periode (2014 bis 2020) 14.935 Niederösterreicher zum Studieren, Lernen und Arbeiten im EU-Ausland. Sie nutzten das Programm, das europäische Kooperationen fördern soll. Die meisten davon waren Studierende, dabei waren aber auch Lehrlinge oder Schüler.

„Man lernt Neues und kann seinen Horizont erweitern“

In der neuen Periode von 2021 bis 2027 sollen noch mehr junge Menschen die Möglichkeit zum internationalen Austausch bekommen: Die EU kündigte an, für Erasmus+ fast doppelt so viel Geld bereit zu stellen wie in der vergangenen Periode. Bis 2027 werden 28,4 Milliarden Euro in den Austausch investiert. Nach zahlreichen corona-bedingten Ausfällen laufen nun die Vorbereitungen für den Austausch ab Herbst.

Die Organisatoren gehen davon aus, dass 91.000 Menschen bis Ende 2027 Erasmus+ genutzt haben werden. Sie bekommen dafür eine Förderung. Die hängt von den Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land ab, liegt in der Regel aber bei rund 500 Euro monatlich.

Profitiert hat vom Tapetenwechsel, wie er erzählt, auch Jakob Haas. Den Klosterneuburger Studenten hat es über Umwege sogar mitten in der Corona-Zeit nach Frankreich verschlagen. „Zeit im Ausland ist immer gut. Man lernt Neues und kann seinen Horizont erweitern.“

Wo es aus Sicht der Studierenden noch Verbesserungsbedarf gibt, ist das Antragstellen. Das sei umfangreich und oft unübersichtlich. „Aber das muss man auf sich nehmen, dafür bekommt man ja auch das Geld“, sagt Linhart.