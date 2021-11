Epidemiologe Gartlehner gehört zu meistzitierten Forschern

Gerald Gartlehner ist der Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Universität für Weiterbildung Krems. Seit Beginn der Corona-Pandemie kennt man ihn nicht nur als gerne herangezogenen Experten aus den Medien, auch in der Forschung ist er anerkannt. Er erhielt die Auszeichnung "Highly Cited Researchers 2021" und gehört somit zum obersten Prozent der meistzitierten Wissenschafterinnen und Wissenschaftern weltweit.

Jedes Jahr erhebt das Institut für wissenschaftliche Information (ISI) und der Datenkonzern Clarivate die Liste der vielzitierten Forscherinnen und Forschern mithilfe von Publikationen der letzten zehn Jahre. Neben der Anzahl der Publikationen wird auch miteinbezogen, wie oft eine Arbeit von anderen Forschenden zitiert wurde. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Dies bedeutet, dass mein Team und ich hervorragende Arbeit geleistet haben. Unsere Aufgabe ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse unabhängig aufzubereiten und verständlich zu kommunizieren“, sagt Gartlehner.

Auch regional erhält Gartlehner Anerkennung, erst kürzlich erhielt er den Leopold Preis 2021 in der Kategorie Wissenschaft, der von der NÖN für bedeutende Leistungen an Personen, Firmen und Institutionen in den unterschiedlichsten Kategorien jährlich überreicht wird.