Geschichten von Erwachsenen, die erst spät lesen lernten

Menschen, die trotz Schulbesuchs nicht oder kaum lesen und schreiben gelernt haben, können das in den Basisbildungskursen des BhW Niederösterreich nachholen. Die Anekdoten einzelner Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer wanderten nun in das Buch „Schriftlos heißt nicht sprachlos - (m)eine Geschichte“.

Zum dritten Mal wurde dieser Band von der Zentrale Beratungsstelle für Basisbildung und Alphabetisierung herausgegeben. Teilnehmende von 13 verschiedenen Basisbildungseinrichtungen haben insgesamt 112 Texte eingereicht, darunter sechs Personen aus Kursen des BhW Niederösterreich. Die unterhaltsamen, humorvollen und auch nachdenklich stimmenden Geschichten und Erinnerungen aufzuschreiben und an ihnen wochenlang zu arbeiten, war für die Autorinnen und Autoren nicht selbstverständlich. Die Beiträge sind eine Sichtbarmachung ihrer Erfolge.

„Trotzdem Menschen in der schriftlichen Sprache nicht sattelfest sind, haben sie dennoch viel zu sagen. Dieser Band zeigt: Sie sind nicht weniger eloquent und ausdrucksfähig als andere“, erklärt Sonja Muckenhuber von der Zentrale Beratungsstelle für Basisbildung und Alphabetisierung. Das seien oft sehr aussagekräftige Texte, weil sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer täglich intensiv mit der Sprache befassen.

„Es freut mich, dass wir in den Schulungen der Basisbildung die Möglichkeiten und Ressourcen haben, das Lernen und die Kreativität der Teilnehmenden auf verschiedenste Arten zu fördern, zum Ausdruck zu bringen und zu verbinden. In diesem Fall war das mit der Schreibaktion möglich. Ich finde es sehr schön, als Trainerin nicht nur den Arbeitsprozess begleiten zu dürfen, sondern nun auch gemeinsam mit den Autorinnen und Autoren die Ergebnisse unseres gemeinsamen Tuns in Form eines Buches in Händen zu halten“, zeigt sich auch Basisbildungstrainerin Elisabeth Arzberger stolz.

Die Printversion des Bandes "Schriftlos heißt nicht sprachlos" kann kostenlos unter office@alphabetisierung.at bestellt werden.