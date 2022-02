NEOS NÖ wollen neben Girls- auch Boys Day

Am heutigen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft fordern die NEOS Niederösterreich eine verstärkte Schwerpunktsetzung auf die Berufsorientierung an Schulen. Damit wollen sie in Zukunft mehr Burschen in weiblich dominierten und mehr Mädchen in Männer dominierten Berufen bringen. Sie fordern deshalb neben dem „Girls Day“ auch einen „Boys Day“.

„Es ist richtig und wichtig, Mädchen über Initiativen verstärkt an technische oder naturwissenschaftliche Berufe heranzuführen. Zugleich darf aber nicht auf neue Berufsperspektiven für Burschen vergessen werden. Veralteten Rollenbildern begegnen wir am besten dadurch, dass wir Buben im Gegenzug für Berufe mit traditionell hohem Frauenanteil begeistern“, sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini nach einem Gespräch mit Wissenschaftlerin Nicole Amberg am Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg.

Durch entsprechende Initiativen würden vielfältige Talente entdeckt und berufliche Perspektiven von Schülerinnen und Schülern erweitert werden. „Letztlich können Maßnahmen in diesem Bereich mithelfen, den Arbeitskräftemangel besser in den Griff zu bekommen“, meint Collini.