BFI Erfolgsstory - Thomas Zöchbauer

Thomas Zöchbauer hat vor einigen Jahren die Berufsreifeprüfung am BFI St.Pölten abgelegt, um in weitere Folge ein Kolleg besuchen zu können. Aufgrund positiver Empfehlungen, das BFI Niederösterreich als Bildungspartner zu wählen, war eines klar – auch er möchte seine Ausbildung beim BFI Niederösterreich machen.

Wenn Thomas an seine Ausbildungszeit am BFI zurückdenkt, gab es nicht nur einen besonderen Moment, sondern ganz viele. Neben den neu gewonnen Bekanntschaften hat er in den interessanten und auch gleichzeitig lustigen Deutsch-Lehrgängen sein Talent für Schreiben und Reimen von Texten entdeckt.

Thomas betonte, dass die Vortragenden stets kompetent, super organisiert und die Beratung immer TOP war. Die Mitarbeiter_innen waren immer hilfsbereit und jederzeit erreichbar. Er würde immer das BFI und im Speziellen die Absolvierung der Berufsreifeprüfung am Standort St. Pölten weiterempfehlen.