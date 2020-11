Schon während des ersten Lockdowns konnten hunderte KandidatInnen in ganz NÖ erfolgreich auf die Berufsreifeprüfung vorbereitet werden. „Viele unserer Präsenzveranstaltungen können auch während des derzeitigen Lockdowns per Distance Learning und in gewohnt hoher Qualität fortgesetzt werden. Damit ist auch in den kommenden Wochen der Lernfortschritt unserer KursteilnehmerInnen gewährleistet“, so die BFI-Geschäftsführer Peter Beierl und Michael Jonach.

Mit dem BFI NÖ „Online-Live-Training“ besteht außerdem die Möglichkeit im praxisnahen Kleingruppenunterricht bequem von zuhause aus die gewünschte Weiterbildung zu absolvieren - und das ohne auf die Vorteile des Präsenzunterrichtes verzichten zu müssen. Top-ausgebildete TrainerInnen garantieren hier den zeiteffizienten Lernerfolg innerhalb der eigenen vier Wände. Ob Business-English, Digitales Zeit- und Selbstmanagement oder das Erlernen professioneller Präsentationstools – Verleihen Sie Ihrer Karriere gerade jetzt neuen Schwung.

Informieren Sie sich jetzt unter: www.bfinoe.at