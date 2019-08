Dass der Nationalrat Anfang Juli mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ einen Entschließungsantrag angenommen hat, der externe Vereine ganz aus dem schulischen Sexualkundeunterricht zu verbannen seien, finde nicht die Zustimmung des Familienverbandes, sagt Ebenberger. Sie ist auch Vorstandsmitglied des Katholischen Familienverbandes Niederösterreichs. Obwohl Sexualkunde in erster Linie Aufgabe der Pädagogen in den Schulen sei, seien rigorose Verbote nicht angebracht. Das gelte auch für das Kopftuchverbot an Volksschulen, für Ebenberger läuft das unter "Symbolpolitik".

Noten ab 2. Klasse ein "Rückschritt"

Auch beim türkis-blauen Pädagogik-Paket ortet die Bildungsexpertin einige Schwächen. Es bedeute eher "ein Schritt zurück", wenn etwa ab der 2. Klasse Volksschule wieder die reine Notengebung eingeführt wird, sagt Ebenberger.

Tablet ersetzt keine Lehrer

Grundsätzlich positiv äußerte sich die KFÖ-Vizepräsidentin zu den Deutschförderklassen, dem Ausbau der Ganztagsschulen und einheitlichen Herbstferien ab dem Schuljahr 2020/21. Auch die die vom Bildungsministerium geplante Digitalisierungsoffensive wird vom KFÖ grundsätzlich begrüßt. Freilich: Ein Tablet sei kein Lehrerersatz, warnte Ebenberger. Soziale und emotionale Kompetenzen dürften im digitalen Schulalltag nicht zu kurz kommen. Die Kinder müssten in der Schule zudem das Rüstzeug dafür mitbekommen, wie Informationen zu bewerten sind und wie sie ihr Handeln reflektieren können.

Verpflichtender Ethikunterricht

Begrüßt wurde von Ebenberger der Ministerratsbeschluss vom 6. März, wonach ein verpflichtender Ethikunterricht an AHS-Oberstufen und Polytechnischen Schulen ab dem Schuljahr 2020/21 für jene Schüler kommen soll, die keinen konfessionellen Religionsunterricht besuchen. Berufsbildende mittlere und höhere Schulen folgen ein Jahr später. Der Pferdefuß: Das entsprechende Gesetz wurde bislang nicht beschlossen. Ebenberger würde sich jedenfalls auch einen solchen Ethikunterricht in den Volksschulen wünschen. Und sie forderte mehr Wertschätzung für den Religionsunterricht an den Schulen.