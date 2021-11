Anmeldung Pflegeausbildungen noch bis Ende November möglich

In Baden, Horn, Mistelbach, Neunkirchen, St. Pölten, Stockerau, Wr. Neustadt und Zwettl startet ab dem Frühjahr 2022 die einjährige Pflegeassistenz-Ausbildung. In Amstetten und Tulln beginnt zudem die zweijährige Pflegefachassistenz-Ausbildung. Die Anmeldung für beide Ausbildungsangebote läuft noch bis Ende November.

Interessierte können sich bei der Menschen und Arbeit GmbH (MAG) melden, um für das Aufnahmeverfahren berücksichtigt zu werden. „Die dafür zuständige NÖ Koordinationsstelle für Pflegeberufe hilft bei Fragen rund um die Anmeldung weiter. Voraussetzung dafür ist eine Zuteilung durch das AMS NÖ oder direkt bei der Pflegekoordinationsstelle“, erklärt Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger. Geschäftsführer der MAG Martin Etlinger will insbesondere Unentschlossene ermutigen, sich für den Berufsweg in die Pflege zu entscheiden.

Aktuell sind 421 Personen in Ausbildung, davon befinden sich 169 in der Pflegeassistenz, 105 in der Pflegefachassistenz und 75 Personen in der Heimhilfe.

Weitere Infos und Kontakt MAG: