So lief das vierte Covid-Semester in Niederösterreich

Schon das vierte Corona-Semester neigt sich dem Ende zu. Nächsten Freitag erhalten die knapp 200.000 Schülerinnen und Schüler Niederösterreichs ihre Schulnachrichten. Sie haben wie ihre Lehrkräfte fünf Monate mit regelmäßigen Corona-Tests und Quarantäne-Fällen hinter sich. Maturabälle, Skikurse und Veranstaltungen mussten wieder abgesagt werden. Noch einmal deutlich geworden ist in diesem Halbjahr außerdem, wie stark die Pandemie Jugendliche mittlerweile psychisch belastet.

Zum Schulstart im Herbst gaben alle Bildungspolitiker das Ziel aus, die Schulen in diesem Jahr offen zu halten. Das Versprechen konnten sie im ersten Semester halten: Landesweite Umstellung von Präsenzunterricht auf Distance Learning gab es im Gegensatz zu den vergangenen drei Semestern keine.

Im vierten Lockdown wurden die Regeln aber aufgeweicht: Seit November können Eltern ihre Kinder zuhause lassen, wenn sie sich in der Klasse nicht sicher fühlen. Der überwiegende Teil der Kinder und Jugendlichen nutzt den Präsenzunterricht, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), die sich bei den Lehrkräften bedankt, dass sie sich neben dem Unterrichten um Hygienemaßnahmen gekümmert haben.

Christiane Teschl-Hofmeister: „Großteil im Präsenzunterricht.“ Foto: NLK

Aber Infektionen verhinderten die nicht. Trotz drei Mal wöchentlichem Testen und Masken-Pflicht im Unterricht kam es immer wieder zu Corona-Fällen. Es musste zwar keine Schule geschlossen werden, jedoch andauernd einzelne Klassen. Zurzeit befinden sich 300 Klassen in Quarantäne.

Ausgerechnet in der Zeit, in der Omikron für Explosionen bei den Infektionszahlen sorgte, kam es zu Ausfällen der PCR-Tests. Nach einem Anbieterwechsel erhielten Schulen zuletzt tagelang gar keine oder falsche Ergebnisse. Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras betonen, dass ihnen versichert wurde, dass eine Lösung in Arbeit sei.

Johann Heuras denkt, dass Maßnahmen nach Ferien gleich bleiben. Foto: NÖN

Brauchen wird es die Tests auch noch nach den Semesterferien. Die Landesrätin und der Bildungsdirektor gehen davon aus, dass der Präsenzunterricht dann fortgesetzt werden kann. „Nach derzeitigem Stand werden die Maßnahmen so bleiben, wie sie sind.“ Wenn Lehrer ausfallen, stehen 230 Studierende bereit, die im Notfall einspringen können. Ziel sei es auch, Sportwochen und Wandertage veranstalten zu können. Das hänge aber von der Corona-Lage ab.

Psychische Probleme rücken in den Fokus

Im zweiten Halbjahr soll der Fokus außerdem darauf liegen, psychisch belasteten Schülern zu helfen. Wie ernst die Situation ist, verdeutlichte eine Studie der Donau-Uni Krems. Sie besagt, dass 62 Prozent der Mädchen und 38 Prozent der Buben depressive Symptome zeigen.

Laut Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) werden niederschwellige Hilfsangebote ausgebaut. In NÖ zählt dazu das Online-Programm „IstOkay.at“. Zudem werden durch ein 180-Millionen-EuroPaket des Bundes zusätzliche Schulpsychologen finanziert. In NÖ ergänzen sechs Psychologen das Team aus bisher 34.