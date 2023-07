„Es gibt keinen Lehrermangel an Niederösterreichs Schulen“

Zum Schulschluss ließen Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum das abgelaufene Jahr nicht nur Revue passieren, sie blickten auch schon auf das neue Schuljahr im Herbst. Dabei betonten sie, dass Niederösterreich für das nächste Schuljahr mit ausreichend Lehrpersonal versorgt sei.

Laut Fritthum beginnen mit den Ferien bereits die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr. „Dabei ist das Thema Schulbesetzungen sicherlich eine große Herausforderung.“ Der vielzitierte Lehrermangel sei laut dem Bildungsdirektor in Niederösterreich aber kein Thema. „Wir haben rund 14.600 Pflichtschullehrerinnen und -lehrer, rund 8.000 Lehrerinnen und Lehrer im höheren Bereich. Und es wird auch im kommenden Schuljahr so sein, dass wir unserem Versorgungsauftrag nachkommen. Es wird uns gelingen, alle offenen Stellen zu besetzen“, so Fritthum. Insgesamt schreibe man in Niederösterreich 1.000 Stellen pro Schuljahr aus, dafür gebe es doppelt so viele Bewerbungen.

Pflichtschulen können seit April selbst über Personal entscheiden

Seit April gibt es an Niederösterreichs Schulen ein neues System. Seither können auch Pflichtschulen ihre Lehrkräfte selbst wählen. Die angehenden Lehrkräfte bewerben sich direkt in einer Wunschschule. Sie werden dann zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Die Direktorin oder der Direktor reiht dann die Wunschkandidatinnen und -kandidaten. Die Letztentscheidung trifft jedoch weiterhin die Bildungsdirektion.