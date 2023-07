Kampf dem Lehrermangel: Leichterer Zugang für HTL-Lehrer ab Herbst

Der Verband Österreichischer Ingenieure Niederösterreich (VÖI-NÖ) hat nach Rücksprache mit HTL-Direktoren bezüglich Lehrermangel die Initiative ergriffen. In mehreren Gesprächen mit Vertretern des Bildungsministeriums konnte für Technikexperten in der Wirtschaft wieder ein erleichterter Zugang zur Unterrichtstätigkeit erreicht werden. Anforderungen im Bereich Pädagogik wurden für diese Technikexperten dabei wieder reduziert, um dem Lehrmangel an HTLs entgegenzuwirken und vor allem die international hochgehaltene Ausbildungsqualität an unseren HTLs zu sichern.

„Die Voraussetzung für Techniker, ein vollständiges Pädagogikstudium abgeschlossen zu haben, verstärkte in den letzten Jahren zusätzlich den Lehrermangel an höheren technischen Lehranstalten (HTLs)“, erklärt der VÖI-NÖ, Rudolf Steinkellner. Um dem entgegenzuwirken, trat der NÖ-Ingenieurverband mit dem Bildungsministerium in Kontakt und erreichte leichtere Anstellungskriterien für Technikexpertinnen und Experten aus Industrie und Wirtschaft. Die notwendigen ECTS-Anrechnungspunkte wurden etwa auf ein Drittel gesenkt.

„Dies gilt jedoch nur für rein technische Fächer wie beispielsweise Statik, Baukonstruktionslehre, Mechatronik oder Maschinenbau”, erklärt Steinkellner gegenüber der NÖN. Die Quereinsteiger können dann teilzeitangestellt als Pädagoginnen und Pädagogen neben ihrem “Hauptberuf” an HTLs unterrichten.

Die Erfahrung aus der Praxis zählt

Die ab Herbst geltende neue Regelung soll nicht nur für die Expertinnen und Experten den Einstieg in das Lehrerwesen erleichtern, sondern auch dem Wohl der HTL-Schülerinnen und Schüler dienen. "Es ist wichtig, Leute aus der Praxis zu haben, da diese genaue und wichtige Inputs aus der Praxis vermitteln können. Außerdem ist es für die Schülerinnen und Schüler wesentlich spannender, wenn sie nicht nur die trockenen Theorien erklärt bekommen, sondern auch Erfahrungsberichte dazu hören”, erklärt der VÖI-NÖ Obmann. Steinkellner unterstreicht, dass es besonders in den Unterstufen wichtig wäre, naturwissenschaftliche Schwerpunkte zu setzen. Dies soll einen Zugang zu technischen Berufen ermöglichen und frühzeitig das Interesse der Schülerinnen und Schüler wecken.