Aufgrund der Schulschließungen als eine der Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie und deren Folgen fordert der NÖ Landeselternverband, dass an allen niederösterreichischen Schulstandorten im Monat August bis zum Schulbeginn kostenlose Aufholkurse oder Summerschools zu je drei bis vier Stunden am Tag angeboten werden.

Die Kurse, bei denen zumindest Deutsch, Englisch und Mathematik im Fokus stehen sollen, sollen auf freiwilliger Basis stattfinden, die Anmeldung soll kurzfristig und auch tageweise möglich sein. In Zusammenarbeit der Schulen mit den Bezirkshauptmannschaften und den Regionalstellen der Bildungsdirektion solle Sorge getragen werden, dass Schülerinnen und Schüler, die über längere Zeit keinen Kontakt zur Schule hatten, informiert und betreut werden.

zVg Stv. Vorsitzender des NÖ Landeselternverbands und AHS- und BHS-Sprecher für Niederösterreich, Peter Haschka, ist für ein Sommerschulangebot im August.

Dabei geht es dem Verband vor allem um Chancengleichheit. "Jetzt gilt die Corona-Amnesthie, aber wir wollen vermeiden, dass dann nächstes Jahr viele Schüler und Schülerinnen durchfallen, weil sie den Stoff nicht aufholen konnten", sagt Peter Haschka, der Stellvertretende Vorsitzende des NÖ Landeselternverbands. Der Verband ist Mitglied im Bundeselternverband und im Dachverband der Elternvereine, diese seien bezüglich der Forderungen bereits in Kontakt mit dem Bildungsministerium. Das Ministerium und der Landesschulrat solle die Organisation und Finanzierung des Angebots übernehmen, so die Forderung. Zielgruppen seien die Volksschule und die Unterstufe.

"Die Diskussion ob an Fenstertagen unterrichtet werden soll, geht an der Idee vorbei", so Haschka. "Das wären viel zu wenige Tage, dafür, dass jetzt sieben Wochen Schule ausgefallen sind. Es braucht eine größere Lösung."

Die Schule in den Juli zu verlängern sei nicht zielführend, so Haschka weiter. Es sei sinnvoller später zu starten, dafür aber fünf Wochen konstant bis zum Schulanfang um allen Schülerinnen und Schülern den Start ins neue Schuljahr zu erleichtern.