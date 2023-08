NÖ-Schulen suchen dringend Lehrer aus der Praxis

Wie die NÖN zuletzt berichtet hat, wurden die Anstellungskriterien für Expertinnen und Experten im Fachunterricht an berufsbildenden mittleren- und höheren Schulen (BMHS) zurückgesetzt - das hat der NÖ-Ingenieurverband zusammen mit dem Bildungsministerium beschlossen. Konkret wurden etwa die ECTS-Anrechnungspunkte für die notwendige pädagogische Ausbildung um ein Drittel gesenkt.

Wer als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger an einer HTL, HLW oder HLFS unterrichten möchte, muss ein fachlich geeignetes oder facheinschlägiges Studium an einer Universität oder Fachhochschule im Umfang von mindestens 180 ECTS (Bachelorniveau) absolviert haben, sowie eine Berufspraxis von drei Jahren in diesem Bereich vorweisen. Das kann beispielsweise jemand sein, der oder die im Bereich Buchhaltung, Maschinenbau, Forstwirtschaft aber auch in der Medizin oder Pflege gearbeitet hat.

Weniger Zeit für pädagogische Ausbildung

Bisher mussten auch jene, die nur nebenberuflich unterrichten wollen eine berufsbegleitende pädagogische Ausbildung im Umfang von 60 ECTS absolvieren. Das habe viele abgeschreckt, sagt Rudolf Steinkellner, Obmann des Verbands Österreichischer Ingenieure in Niederösterreich (VÖI-NÖ). „Für die Zeit zum Lernen müssen sich viele Urlaub nehmen oder die Zeit geht auf Kosten der Arbeit im eigenen Betrieb“, so Steinkellner. Um die Lehrkräfte aus der Praxis nicht zu vergrämen, wurden die notwendigen ECTS-Anrechnungspunkte für Teilzeit-Lehrkräfte auf 20 ECTS heruntergesetzt. Diese müssen innerhalb der ersten fünf Jahre der Lehrtätigkeit erbracht werden. Die Quereinsteiger können dann neben ihrem “Hauptberuf” an einer BMHS unterrichten.

Praktische Erfahrungen sind gefragt

Um die Qualität der HTL-Ausbildung zu sichern, brauche es vor allem Lehrpersonal mit fachlicher Erfahrung, ist Steinkellner überzeugt: „Wir wollen nicht nur reine Studenten als Lehrer, sondern brauchen Leute aus der Praxis, die wissen, was aktuell passiert“, sagt er. Dem stimmt auch Wolfgang Bodei, Sprecher des Direktorenverbandes der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen und Direktor der HTL Hollabrunn zu. Fachlehrer und Lehrerinnen seien daher sehr gefragt: „Der Fachkräftemangel ist auch im Schulbereich angekommen“, sagt Bodei und führt aus: „Die Pensionierungswelle setzt schön langsam ein. In den nächsten fünf Jahren werden wir einiges an Personal brauchen.“

Für den Unterricht ab Herbst kann man sich noch bis 30. August bewerben. Entweder man wendet sich an die Bildungsdirektion NÖ oder nimmt direkt Kontakt mit dem Schulstandort auf. Dort werde dann besprochen wie und wann Bedarf bestehe und wie viele Stunden in Frage kommen würden, sagt Bodei.