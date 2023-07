Was braucht die Kuh? Einblicke in die Wissenschaft für Jugendliche

Spannende Fragen beantworten und eigene Ideen und Projekte entwickeln: Bei der Science Academy Niederösterreich können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber forschend tätig werden. Das Wissenschaftsvermittlungsprogramm wird vom Land Niederösterreich organisiert und ermöglicht Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren praktische Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Ab Jänner 2024 findet die Science Akademie Niederösterreich bereits zum dritten Mal statt.

Zur Auswahl stehen heuer acht Lehrgänge, die zusammen mit Hochschul- und Wissenschaftseinrichtungen entwickelt wurden. Sie behandeln folgende Themen: Biotechnologie, Geschichte & Gegenwart, Journalismus & Medien, Klimawandel & Nachhaltigkeit, Neurowissenschaften, Smart World, Tier & Wir und Weltraum.

Tierwohl wissenschaftlich erklärt

Warum streicheln wir eigentlich die einen und essen die anderen Tiere? Was braucht die Kuh, um gute Milch zu geben und wie hängen Tiergesundheit und Fleischqualität zusammen? Diese und weitere spannende Fragen können Jugendliche beim Lehrgang „Das Tier und Wir“ von der Veterinärmedizinische Universität Wien herausfinden. Der Lehrgang wird heuer zum ersten Mal angeboten.

In den Workshops geben Veterinärmedizinerinnen und Veterinärmediziner Einblicke zu den richtigen Haltungsbedingungen von Kuh, Schwein und Pferd, den Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin, Tierwohl und Ethik, Domestikationsprozess von Hund und Wolf, machen eine Exkursion zur Österreichischen Vogelwarte Seebarn, und können bei den Praxistagen an der VetFarm in Pottenstein selbst aktiv werden.

Fünf Samstags-Workshops im Semester

Gestartet wird die Science Academy Niederösterreich mit einem Kick-off-Wochenende im Jänner 2024. Insgesamt gibt es 15 Workshops im jeweiligen Lehrgang von Februar 2024 bis Juni 2025. Pro Semester finden fünf Workshops jeweils an einem Samstag pro Monat statt. Diese dauern in der Regel von 10 bis 17 Uhr. Die Jugendlichen beschäftigen sich mit den Lehrgangsthemen, arbeiten gemeinsam an ihren Projekten und können an Exkursionen teilnehmen.

Voraussetzung für die Teilnahme an einem der Lehrgänge der Science Academy Niederösterreich ist ein großes Interesse an wissenschaftlichen Themen und ein Niederösterreich Bezug (z.B. Wohnsitz oder Schule in NÖ). Inhaltliches Vorwissen ist nicht notwendig.

Die Bewerbung für die Lehrgangsplätze hat gerade gestartet. Man kann sich noch bis zum 15. Oktober anmelden.

Das Programm zu den einzelnen Lehrgängen, sowie die genauen Termine gibt es hier: Science Academy Niederösterreich.