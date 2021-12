Internet-Zugänge in Schulen: NÖ liegt unter Bundesschnitt

2020 fiel der Startschuss für die "digitale Schule". Wie weit diese in der Praxis ist, also wie viele Bildungsstätten über Internetzugänge für Schülerinnen und Schüler verfügen, zeigt nun der dem Parlament zugeleitete nationale Bildungsbericht.

Daraus geht hervor, dass österreichweit 74 Prozent der Volksschulen, 84 Prozent der (Neuen) Mittelschulen, 96 Prozent der AHS und praktisch alle berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) 2020 mit einem Internetzugang für Schüler ausgestattet waren. Überdurchschnittlich häufig gibt es demnach Internetzugänge im Pflichtschulbereich in Salzburg, Wien, Tirol und der Steiermark. Niederösterreich liegt unter dem Österreich-Schnitt. Hierzulande gibt es in 68 Prozent der Volksschulen und 82 Prozent der Mittelschulen.

In den Volksschulen liegt Salzburg an der Spitze. Dort haben 83 Prozent der Bildungsstätten einen Internetzugang für Schüler. Es folgen das Burgenland (80 Prozent), Wien (79 Prozent), die Steiermark (77 Prozent) und Tirol (75 Prozent). Unter dem Österreichschnitt liegen Oberösterreich (71 Prozent), Vorarlberg (70 Prozent), Kärnten (69 Prozent) und Niederösterreich (68 Prozent). Bei den (Neuen) Mittelschulen ist der Anteil in Tirol (91 Prozent) am höchsten, es folgen Salzburg (89 Prozent), Wien und Vorarlberg (je 87 Prozent) sowie die Steiermark (86 Prozent). Unter dem Österreichschnitt landen Nieder- und Oberösterreich (je 82 Prozent), das Burgenland (79 Prozent) und Kärnten (65 Prozent).

Internetzugänge können nur eingeschränkt genutzt werden

Von allen Schülern jederzeit genutzt werden kann das Internet aber nicht. Der Zugang ist zum Teil beschränkt. Mit steigendem Alter der Schüler wächst auch der Anteil der offenen Zugänge, wobei vor allem Wien stark auf diese Form setzt.

Über WLAN in allen Unterrichts- und Aufenthaltsräumen verfügten 2020 45 Prozent der Volksschulen, 59 Prozent der (Neuen) Mittelschulen, 61 Prozent der AHS und drei Viertel der BMHS. Für die BMHS zeigen sich in allen Bundesländern hohe Anteilswerte, während das Ausmaß an Pflichtschulen mit einer solchen Ausstattung in Kärnten und Vorarlberg auffallend gering ist. Unter den AHS fallen das Burgenland (bei einer geringen Anzahl an AHS) und Vorarlberg mit niedrigeren Anteilswerten auf.

"IT gehört mittlerweile zur Schule wie der Ball zur Turnstunde", so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung. "Die Informationstechnologien sind aus unserem Schulalltag nicht mehr wegzudenken, das zeigt der Nationale Bildungsbericht ganz deutlich." Man arbeite in diesem Bereich aber weiter, um noch besser zu werden

Wissenschaftler empfehlen Ausbau der Infrastruktur an Pflichtschulen

In einem Beitrag im Bildungsbericht zum Thema Distance Learning empfehlen Wissenschafterinnen und Wissenschafter auch einen Ausbau der schulischen IT-Infrastruktur. Bei diesem Thema zeige sich aber das "bekannte Problem der unterschiedlichen Schulerhalter": Das Bildungsministerium könne nur Mittel für die Bundesschulen (AHS, BMHS) zu Verfügung stellen, die Pflichtschulen seien von der Bereitschaft für Investitionen der jeweiligen Schulgemeinde abhängig.

"Hier ist sicherzustellen, dass Unterschiede abgebaut und nachhaltige Lösungen geschaffen werden", heißt es weiter. "Alle Schulen müssen über eine solide und möglichst gleichwertige Grundausstattung verfügen." Bei der seit dem heurigen Schuljahr laufenden Ausstattung der Schüler mit digitalen Endgeräten in der Sekundarstufe I müsse die gesamte Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. Schon in der Volksschule müsse also darauf vorbereitet und in der Auswahl der Geräte auch die Bedürfnisse für die Sekundarstufe II mitgedacht werden.