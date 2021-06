Knapp 1.200 Schüler, Eltern und Pädagogen hat die MEGA Bildungsstiftung zum österreichischen Bildungssystem befragt, die Ergebnisse finden sich im 1. Bildungklima-Index, der in der Vorwoche präsentiert wurde. Jürgen Gangoly hat die Studie im Rahmen seiner Dissertation in Zusammenarbeit mit der MEGA Bildungsstiftung verfasst.

Die herausragendsten Ergebnisse lassen sich in drei Punkten zusammenfassen: Es mangelt in Österreichs Schulen an IT-Ausstattung, der Aufholbedarf an Wirtschafts- und Finanzbildung ist groß, und was die Berufsvorbereitung und die Vermittlung an „Life Skills“ betrifft, ist noch deutlich Luft nach oben.

Jürgen Gangoly hat die Studie verfasst. Sebastian Philipp, Sebastian Philipp

Für Niederösterreich, wo rund 250 Schüler, Eltern und Lehrer befragt wurden, hat Verfasser Gangoly für die NÖN einige spannende Details. Da wurde zum Beispiel abgefragt, wie die Schüler den Umgang mit Schulkollegen mit nicht deutscher Muttersprache oder Migrationshintergrund bewerten: NÖ hat hier mit nur 29 Prozent „sehr gut“-Bewertungen den schlechtesten Platz aller Bundesländer. Die Bestnote vergeben hier überraschenderweise die Wiener Schüler mit 44 Prozent sehr gut.

Den besten Wert hat NÖ bei den Schülern auf die Frage, wie es um das Angebot an digitalen Lernplattformen bestellt ist: 32 Prozent geben hier ein sehr gut, nur drei Prozent ein nicht genügend. Im Vergleich dazu schneiden Tirol und Vorarlberg mit nur 23 Prozent sehr gut und 10 Prozent nicht genügend am schlechtesten ab.

Bei der Frage nach der Qualität des Unterrichts, es geht um die Allgemeinbildung und die wichtigsten Fächer wie Deutsch und Mathematik, schneidet NÖ nicht gut ab: Nur 27 Prozent der Schüler geben hier ein sehr gut, den Bestwert vergeben die Schüler aus dem Burgenland, der Steiermark und Kärnten mit 36 Prozent sehr gut.

Für die Ausbildung in Wirtschafts- und Finanzwissen geben die niederösterreichischen Schüler mit 24 Prozent sehr gut und nur drei Prozent nicht genügend die besten Zensuren in Österreich. Wien schneidet mit 17 Prozent sehr gut und 11 Prozent nicht genügend am schlechtesten ab. Umgekehrt liegt NÖ bei den Schülern in der Frage der Qualität der Vorbereitung auf Studium und Arbeit wieder ganz hinten: Nur zehn Prozent der befragten Schüler fühlen sich in unserem Bundesland sehr gut auf ihre Zukunft vorbereitet. In Wien sind es 27 Prozent.

Eva Hinterer Für die Schule lernen wir, nicht für das Leben

Generell schlecht bewertet wird in NÖ alles, was man unter „emotionale Komponente“ zusammenfassen kann. „Überall, wo es menschelt, kommt Niederösterreich schlecht weg“, sagt Jürgen Gangoly. Ein Beispiel: Die Gesprächsbasis zu den Pädagogen bewerten 19 Prozent der Schüler mit sehr gut und sieben Prozent mit nicht genügend. Das ist der niedrigste aller Bundesländerwerte. In Tirol und Vorarlberg liegt der Sehr-Gut-Wert bei 25 Prozent.

Was die Lehrer in NÖ schlecht bewerten, ist das Arbeitsklima in der Kollegenschaft, nur 16 Prozent vergeben ein sehr gut, in Tirol und Vorarlberg sind es 31 Prozent. Besser funktioniert die Zusammenarbeit der Pädagogen mit den Behörden wie der Bildungsdirektion, da liegt NÖ bundesländerweit im Mittelfeld.

Info: megabildung.at/aktivitaeten/