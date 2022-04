Auch Lehrergewerkschaften fordern finanzielle Anerkennung

Für ihren Einsatz in den vergangenen zwei Jahren sollen die Schulleitungen einen Bonus von 500 Euro bekommen. An AHS und BMHS wird diese „Belohnung“ auch an die Administratoren ausbezahlt. Das gab Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einem Brief an die Schulleitungen bekannt.

Rund 5.000 Personen in Österreich – rund 1.200 in Niederösterreich – werden nun eine „finanzielle Anerkennung“ für ihren „außergewöhnlichen Einsatz in dieser intensiven Zeit“ bekommen, so Polaschek. Rund 3,2 Millionen Euro werden für den Bonus aus dem laufenden Budget zur Hand genommen. Keine monetäre Belohnung gibt es hingegen für das Lehrpersonal. Das sorgt für gemischte Reaktionen.

Verdienter Bonus

Vonseiten der Lehrervertretungen ist man sich grundsätzlich einig: „Direktoren und Administratoren haben es absolut verdient“, so die NÖ-Vorsitzende der AHS-Gewerkschaft Eva Teimel. „Auf ihnen ist sehr viel Verantwortung gelegen. Oft mussten sie noch am Wochenende Contact Tracing machen“, so Teimel. Neben Teimel bezeichnen auch Christian Rametsteiner, Vorsitzender der Pflichtschullehrer in Niederösterreich, Erika Zeh, Gewerkschafts-Vorsitzende der niederösterreichischen BMHS-Lehrer und Franz Preil, Vorsitzender der Berufschullehrer-Vertretung, den Bonus unter anderem als „gute Sache“, „verdient“ und „Zeichen der Wertschätzung“.

„Aber auch Lehrerinnen und Lehrer haben viel unbedankte Arbeit geleistet und weit über die Grenzen gearbeitet“, so Teimel. Zwar sei die Achtung gegenüber dem Lehrpersonal in der Öffentlichkeit und in den Medien gestiegen, eine monetäre Belohnung wäre dennoch noch ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Ob ein solches Belohnungssystem für alle Lehrkräfte jedoch budgetär möglich sei, bezweifelt Teimel.

„Sichtbares Zeichen“ gefordert

Zeh wünscht sich ebenfalls eine Anerkennung für Lehrerinnen und Lehrer, in welcher Form lässt sie jedoch offen: „Wir laden weiterhin die Bundesregierung dazu ein, uns Vorschläge zu bringen, wie eine Anerkennung für Lehrer aussehen könnte“, so Zeh. Dass zuerst Distance Learning und später eine Rückkehr zu den Schulen möglich war, sei schließlich den Lehrkräften zu verdanken.

„In Niederösterreich gibt es über 20.000 Lehrer, sie sind auch die tragenden Säulen im Schulsystem“, betont Rametsteiner. Wie eine Belohnung für sämtliche Lehrerinnen und Lehrer aussehen könnte, lässt er hingegen nicht offen: „Wir fordern ein sichtbares Zeichen, das sich auf dem Gehaltszettel niederschlägt“.

Auch Preil fordert konkret eine finanzielle Belohnung für die Lehrerinnen und Lehrer. „Es war sehr viel Belastung für das Lehrpersonal: Die Absonderungen, die unterschiedlichen Unterrichtsformen, die Forderungen der Eltern und Schüler und nun das Aufholen der Mängel“, nennt er einige Beispiele für Herausforderungen der letzten beiden Jahre. Ein monetärer Bonus würde nun „Wertschätzung und Anerkennung“ der Lehrarbeit zeigen.

Keine Neid-Debatte

Neid gegenüber den Direktoren und Administratoren sei laut Teimel beim Lehrpersonal nicht aufgekommen. „Jede Lehrerin und jeder Lehrer gönnt ihnen die Belohnung. Wir haben jeden Tag miterlebt und selbst gesehen, was sie geleistet haben.“ Auch Zeh bestätigt, dass es zu keiner Neid-Debatte gekommen sei.

Zu dieser soll es auch in Zukunft nicht kommen. Rametsteiner spricht sich in diesem Zusammenhang ganz klar gegen eine Entzweiung der Schulleiter und der Lehrer durch die laufende Debatte aus.

„Es haben alle viel geleistet“

Generell könne man laut Preil jedoch nicht zwischen den einzelnen Funktionen in den Schulen differenzieren. „Es haben alle viel geleistet. Auch die Sekretäre und Mitarbeiter in den Schulen. Sie gehören zwar nicht zu unserer Gewerkschaft, aber auch sie hätten sich einen Bonus verdient“, so Preil abschließend.