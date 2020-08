Teilnehmen werden die Bildungsdirektion, die Abteilung Schulen und Kindergärten, der Sanitätsstab, die Landesschulärztin, Elternvertreter, die Personalvertretung der Elementarpädagogen und der Lehrkräfte sowie die Schülervertretung.

"Der Schulbeginn 2020/21 soll so normal, aber auch so sicher wie möglich stattfinden", betonten Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras am Montag in einer Aussendung. Das von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) vorgestellte Konzept sei "für uns gute Grundlage zur weiteren Diskussion", so die Landesrätin.

Ziel des Treffens am kommenden Montag sei die gemeinsame Ausarbeitung und Festlegung konkreter Handlungsrichtlinien für die niederösterreichischen Bildungseinrichtungen. Orientieren wolle man sich dabei jedenfalls an dem Konzept und den Empfehlungen des Bildungsministeriums. Der "Gipfel" im Land solle genützt werden, "um konkrete Handlungsempfehlungen für unsere Pädagoginnen und Pädagogen auszuarbeiten und festzulegen", sagte Helmuth Ertl, Personalvertreter der NÖ Landeslehrer.

"Die Bildungs- und Gesundheitsbehörden werden wieder sehr eng zusammenarbeiten", erläuterten Teschl-Hofmeister und Heuras. Mit dem Ampelsystem komme im Herbst außerdem ein zusätzliches, verlässliches Instrument der Orientierung für Pädagogen, Schüler sowie Eltern. Auch im Bereich der elementarpädagogischen Einrichtungen sei es das Ziel, im Herbst mit "Normalbetrieb" zu starten.