Hier finden Sie 5 Gründe für junge Menschen, warum die TMS eine sehr gute Schulwahl ist:

Vorteil Nr. 1: Privatschule der Wirtschaftskammer

• Familiäre Atmosphäre (250 Schüler)

• Bestmögliche individuelle Betreuung

• Moderne IT-Infrastruktur

• Wirtschaftsnah (Kooperation mit regionalen & nationalen Spitzenbetrieben)

• Interessante Praxiseinsätze bei Veranstaltungen

• Hohe Sozialkompetenz

• Bildungsstandort WIFI (New-Design University, Kolleg, …)

• Anrechnungsmöglichkeiten für späteres Studium

Vorteil Nr. 2: Innovative Schultypen und Schwerpunkte

5-jährige HLT (Höhere Lehranstalt für Tourismus)

• Matura und Berufsausbildung in einem Schultyp

• Hoher Praxisanteil in Küche, Service und Tourismusmanagement sowie in Betrieben

• 2 Schwerpunkte zur Auswahl: Food Design und Entertainment oder Digitales Marketing

• 2 Fremdsprachen: Englisch bzw. Spanisch, Italienisch oder Französisch (wählbar)

3-jährige Fachschule für Tourismus

• Intensive praktische Ausbildung in Küche und Service

• Betriebswirtschaftliches Basiswissen

• 2 Sprachen für touristische Anwendung

• Schwerpunkt: „So schmeckt Schule“

Vorteil Nr. 3: Die Schuldauer

Man absolviert im Sommer jedes Jahr in der 5-jährigen HLT für 8 Wochen ein Praktikum in einem beliebigen touristischen Betrieb. Damit noch Zeit für Urlaub bleibt, haben die Schüler einen Monat länger Ferien als in anderen Schulen. In der 3-jährigen Fachschule sind es sogar 12 Wochen Praxis und 4 Monate Sommerferien. Natürlich wird Praktikum entlohnt.

Vorteil Nr. 4: Die Zusatzqualifikationen

Neben der umfassenden und praxisorientierten Ausbildung bietet die Schule Zusatzausbildungen an:

• Jungsommelier/e

• Jungbarkeeper/in

• Käsekenner/in

• Kaffee Experte/Expertin

• Catering-Experte/Expertin

• Flairtending - das artistisches Showbarkeeping auf höchstem Niveau

• ECDL (European Computer Driving Licence)

• Cambridge „First Certificate in English"

Vorteil Nr. 5: Die Zeit nach der Schule

Nach Absolvierung der TMS steht den Schülern die Welt offen. Man verfügt nach der Fünfjährigen über ganze 5 Lehrabschlüsse: Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau, Hotel/GastgewerbeassistentIn, ReisebüroassistentIn und Bürokaufmann/-frau. Darüber hinaus gibt es auch die Unternehmerprüfung und die gastgewerbliche Befähigungsprüfung sowie natürlich die Reife- und Diplomprüfung.

Nach der Fachschule hat man aber auch schon 3 Lehrabschlüsse: Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau sowie Bürokaufmann/-frau, aber auch die Unternehmerprüfung und die gastgewerbliche Befähigungsprüfung in der Tasche.

Neugierig geworden?

Dein persönlicher Schnuppertag ist nur noch einen Anruf entfernt: Vereinbare jetzt einen Termin unter 02742/890/2301!

Ab Freitag, 8. Jänner, gibt es jeden Freitag Nachmittag die Möglichkeit, bei Guided Tours die TMS live und vor Ort kennenzulernen.

Nähere Infos unter: https://www.tourismusschule-stp.at/

Tourismusschule im WIFI St. Pölten | Mariazeller Straße 97 | 3100 St. Pölten |

