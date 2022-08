Lehrermangel macht auch vor Religion nicht Halt

Werbung WIFI Anzeige Design-Kolleg für Kreative in St. Pölten

„Eine lebendige Beziehung zu Jesus und Kinder gern haben“: Das sind für Benedikt Michal die entscheidenden Eigenschaften eines Religionslehrers. Im Diözesan-Schulamt St. Pölten, das heuer den 50. Geburtstag feiert, hat man davon gerade noch genug.

Die Diözese ist eine von nur drei in ganz Österreich, in denen noch alle Stellen besetzt werden können. Dazu müssen aber Studierende und Pensionierte aushelfen. Insgesamt ist das Schulamt für 565 Religionslehrer zuständig, zudem für 702 Lehrkräfte an katholischen Privatschulen.

In anderen Regionen – auch in NÖ – müssen bereits Stunden gestrichen werden, weil es nicht genug Personal gibt. Die Erzdiözese Wien bestätigt den Lehrermangel.

Benedikt Michal leitet das diözesane Schulamt. Foto: Diözese

Diese Entwicklung beschäftigt auch das Diözesan-Schulamt St. Pölten – vor allem, weil in den nächsten Jahren viele Lehrkräfte in Pension gehen. Wie Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) vertritt Michal die Ansicht, dass die Lehrer-Ausbildung zu lang sei. Zudem will er gezielt Menschen auf den Religionsunterricht als möglichen Beruf ansprechen, die sich etwa in Jungschar-Gruppen bewährt haben.

Unterricht behandelt essenzielle Fragen des Lebens

Beim Religionsunterricht hat sich seit der Gründung des Schulamts viel getan, sagt dessen Leiter: Während anfangs hauptsächlich Kleriker unterrichteten, bilden sie mit rund 40 Priestern nun nur noch einen Bruchteil der Lehrer. Auch methodisch habe sich einiges verändert. Früher ging es um Sachwissen zum Christentum, in der nächsten Stufe um den Menschen. Nötig ist für den Theologen beides.

„Im besten Fall finden Kinder durch den Unterricht zum Glauben“, meint er. Gleichzeitig würden dort essenzielle Fragen des Lebens behandelt. „Man darf den Unterricht aber auch nicht überfordern. Er kann nicht alles ausgleichen, was in den Familien nicht passiert“, meint Michal.2021 wurde in den ersten Jahrgängen das Pflichtfach Ethik für jene eingeführt, die den Religionsunterricht nicht besuchen. Zu mehr Abmeldungen habe das nicht geführt. Insgesamt sind Zahlen des Schulamts zufolge nur zwei Prozent der Pflichtschüler vom Religionsunterricht abgemeldet.