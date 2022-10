Ehrenamtliche erhalten Ausbildung von Kultur.Region.Niederösterreich

Werbung WIFI Lehrlingsakademie Anzeige WIFI-Bonusprogramm für Lehrlinge

In Niederösterreich gibt es rund 20.000 ehrenamtliche Vereine in verschiedenen Bereichen, von Jugend bis Katastrophenhilfe, die eine wichtige Arbeit für die Gesellschaft leisten. Ehrenamtlich Engagierte aus dem ganzen Land können sich in der Ausbildungsreihe „Niederösterreichische:r Freiwilligen Koordinator:in“ zu verschiedenen Themen der Freiwilligenarbeit aus- und weiterbilden lassen.

„Ehrenamtliches Engagement verdient unsere Wertschätzung. Mit unserem umfassenden Weiterbildungsangeboten, wollen wir einerseits zur Freiwilligenarbeit animieren, diese aber auch unterstützend fördern und fit für die Zukunft machen“, sagt Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

In sechs Modulen vermitteln Vortragende aus der Praxis ihr Wissen aus den Bereichen Planung, Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit. Alle Module finden im Seminar- und Ausbildungszentrum Atzenbrugg (Bezirk Tulln) statt.

Die Ausbildungsreihe startet am 5. November mit den Vortragenden Konrad Tiefenbacher, Service Freiwillige und Doris Maurer, Geschäftsführerin Kleinregion Waldviertler Kernland. Sie bringen in ihrem Modul den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern Rechte und Pflichten von ehrenamtlicher Tätigkeit näher. Nach erfolgreichem Abschluss aller Module erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat.