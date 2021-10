Wissenschaftspreise 2021: Das sind die Besten der Besten

Seit über 55 Jahren vergibt das Land Niederösterreich Wissenschaftspreise für herausragende wissenschaftliche Leistungen. Forschende werden für ihre Abschlussarbeiten oder wissenschaftliche Projekte ausgezeichnet. "Unsere Wissenschafterinnen und Wissenschafter sind Wegbereiter für die Zukunft", unterstreicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und bedankt sich für das Engagement für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich.

Die Gewinner des Jahres 2021

Zwei Würdigungspreise, dotiert mit 11.000 Euro, werden jedes Jahr für herausragende Wissenschafterinnen und Wissenschafter vergeben, die mit ihrem Gesamtwerk von überregionaler Bedeutung sind.

Der Mediziner Klaus Podar ist einer davon. Fast zehn Jahre lang forschte er an einem Institut für Krebs-Heilung in Boston, wo er seine Lehrtätigkeit im Bereich der medizinischen Onkologie begann. Derzeit verbindet er die Bereiche Forschung, Lehre und Therapie als Oberarzt am Universitätsklinikum Krems sowie als Leiter der Arbeitsgruppe Molekulare Onkologie und Hämatologie an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften auf beeindruckende Weise.

Huberta Weigl erhielt den Würdigungspreis für ihr bahnbrechendes zweibändiges Werk über einen der wichtigsten Barockkünstler, Jakob Prandtauer. Vom Baumeister des Stift Melks gab es zuvor keine umfassende, wissenschaftlich fundierte Darstellung seines Lebens und seiner Werke. Mit über 900 Illustrationen auf über 900 Seiten gelang ihr das erstmals.

Neben den Würdigungspreisen werden auch vier Anerkennungspreise mit jeweils 4.000 Euro vergeben. Diese Jahr gingen die Auszeichnungen an:

Alice Auersperg, sie ist Kognitionsbiologin und erforscht an der Veterinärmedizinischen Universität Wien die kognitiven Fähigkeiten von Papageien. Bernadette Fina setzt sich mit ungelösten Fragen und Problemstellungen rund um die optimale Nutzung von Fotovoltaikanlagen auseinander. Philipp Haslinger baut seine eigene Forschungsgruppe mit Fokus auf die experimentelle Quantenmechanik an der Technischen Universität Wien auf. Sarah Louise Nash arbeitet als Postdoc-Forscherin am Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik der Universität für Bodenkultur und wurde für ihr Buch zum Thema Migration im Kontext des Klimawandels ausgezeichnet. Erwähnenswert ist auch, dass alle vier Geehrten einen wichtigen Beitrag für die Wissenschaftsgesellschaft durch ihre vielseitigen Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Journalen leisten.

Schwerpunkt Klimawandel und Klimagerechtigkeit

Der "Wissen schaf[f]t Zukunft Preis" (WZP) geht an junge Personen, die am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen und soll für eine zukünftige Beschäftigung im jeweiligen Wissenschaftsgebiet motivieren. Thematischer Schwerpunkt war dieses Jahr Klimawandel und Klimagerechtigkeit.

In der Kategorie "Call for concept" gewann Birgit Teufer. Für ihr Projektkonzept führte sie eine groß angelegte Studie durch. Im Rahmen der Studie wurde der Einfluss von alternativen Konsumnetzwerken auf nachhaltigen Konsum und Regionalentwicklung hinterfragt.

Zwei Dissertationen und eine Masterarbeit wurden ebenfalls gekürt. Claudia Gusenbauer überzeugt mit ihrer Arbeit zur Mikroskopie von nachwachsenden Rohstoffen, sowie Markus Scharler mit seiner Dissertation zum Thema Umweltrecht im Kontext des Klimawandels. Der Preis für die Masterarbeit ging an Patrick Zöchling, er setzte sich mit der Mariazellerbahn als Möglichkeit für eine nachhaltige Raum- und Regionalentwicklung auseinander.

Unter den jüngsten erfolgreichen Forscherinnen waren dieses Jahr Linda Haselböck und Christina Wiesenhofer mit ihrer Diplomarbeit zu den Auswirkungen des Gletschervlieses sowie Victoria Kastner, Hanna Leitner und Lena Oppitz mit ihrer Diplomarbeit über einen Prototypen von einem intelligenten Komposter.

Ebenfalls erwähnenswert ist das Science Fair Projekt des Jahres 2021, welches bei Schülerinnen und Schülern das wissenschaftliche Interesse und die Freude am Forschen wecken soll. In der Abteilung Maschinenbau-Umwelttechnik startete die HTL Hollabrunn ein Projekt, mit dem Ziel, die Verschwendung von Lebensmitteln zu stoppen und neue regionale Akzente für die Wirtschaft in Niederösterreich zu setzen.

Neues Konzept 2022

Im nächsten Jahr ändert sich einiges bezüglich der Ausschreibung. Der Preis wird einereinerseits in "Wissenschaft Zukunft Preis 2022" umbenannt, andererseits ändern sich die Voraussetzungen für die Einreichung: Auch Bachelorarbeiten werden akzeptiert. Die thematische Einschränkung wird aufgehoben und zusätzlich ist die Ausschreibung für alle Wissenschaftsdisziplinen offen. In Bezug auf die Bewertung werden jedoch nur mehr Arbeiten berücksichtigt, die mit einem "Sehr Gut" bewertet wurden.Gleich bleibt der notwendige Niederösterreich-Bezug, denn die Arbeit muss entweder an einem niederösterreichischen Institut beziehungsweise mit einem niederösterreichischen Unternehmen verfasst worden sein oder inhaltlich Niederösterreich-Bezug haben.