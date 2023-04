Erfolgreiche Lehrabschlüsse im Bereich Metalltechnik

Werbung WIFI NÖ Anzeige Lebensmittel(punkt)

Am 16.03. und 17.03.2023 fand die Lehrabschlussprüfung Metalltechnik im Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum (JHAZ) in Wr.Neustadt statt. Die Kursteilnehmer_innen des JHAZ und externe Lehrlinge haben sich erfolgreich auf die Prüfung vorbereitet und haben diese mit Bravour gemeistert.

Das BFI NÖ gratuliert den Teilnehmer_innen recht herzlich zu ihren Erfolgen und wünscht viel Erfolg bei der beruflichen Umsetzung.

Das Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum (JHAZ) in Wr. Neustadt bietet moderne Werkstätten und Labors in den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiele Metall. Die modulare Ausbildung bietet theoretischen Input, der in den Labors und Werkstätten in die Praxis umgesetzt werden kann.