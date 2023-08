Erfolgreicher Abschluss Ordinationsassistenz

Die Ausbildung zum_r Ordinationsassistent_in startete am 10.02.2023 beim BFI NÖ in Wr. Neustadt mit 7 Teilnehmerinnen. Am 28. Juli 2023 fand die kommissionelle Abschlussprüfung unter dem Vorsitz von Frau Dr. Martina Ibounigg-Rudelstorfer, Frau Gabriele Zöchmann, MMSc, Frau Marion Wukitsevits, Herrn Prim.Univ.Doz.Dr. Johann Pidlich, Frau DGKP Gerlinde Joichl und Frau Shirin Fuchs statt. Die Teilnehmerinnen dieses Lehrganges zeigten hervorragende Leistungen. 5 Teilnehmerinnen bestanden die Prüfung mit ausgezeichnetem Erfolg, eine Teilnehmerin mit gutem Erfolg und eine Teilnehmerin mit Erfolg.

Das BFI Niederösterreich gratuliert recht herzlich allen Absolvent_innen und wünscht viel Erfolg für die Zukunft.

