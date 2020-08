Beinahe jeder zweite Niederösterreicher (47 Prozent) beginnt „im Laufe seines Lebens“ ein Studium. Das zeigen die Hochschulzugangsquoten im aktuellen Bericht zur sozialen Lage der Studierenden.

Besonders hoch ist diese Quote im Bezirk Mödling. Sie ist mit 76 Prozent die zweithöchste im Bundesschnitt. Der Bezirk Lilienfeld dagegen zählt die drittniedrigste Quote (23 Prozent) in Österreich. Studienautor Martin Unger vom Institut für höhere Studien (IHS) vermutet: „Das dürfte mit dem lokalen Schulangebot zusammenhängen.“

Dasselbe beeinflusst laut IHS-Erhebung auch die Studienwahl. Demnach sind Niederösterreicher in Fachhochschulen etwa im Bereich Wirtschaft und Gesundheit leicht über-, an Universitäten mit Bildungs-, Geistes-, oder Sozialwissenschaften leicht unterrepräsentiert.

Die Erhebung, die zu diesen Ergebnissen führte, wurde im Sommersemester 2019 auf Basis amtlicher Daten und einer Umfrage durchgeführt. Dazu wurden alle 42.828 Studierenden und 7.922 Studienanfänger aus Niederösterreich (ohne außerordentliche oder Doktoratsstudien) eingeladen, insgesamt 7.528 Studierende haben teilgenommen.

Institut für höhere Studien; Illustration: Oksana Telesheva/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Erwerbstätig schon vor Studieneintritt

IHS Studienautor Martin Unger sprach mit der NÖN.

Zutage kamen auch weitere spannende Aspekte, wie Unger erläutert. So sind Studierende aus NÖ durchschnittlich 26,6 Jahre alt. Das habe mehrere Gründe. Einerseits liegt die Mindeststudienzeit bei vielen Studien höher als vor der Umstellung auf das Bologna-System (Einführung von Bachelor und Master), andererseits beginnt rund ein Viertel „mit verzögertem Übertritt. Sie haben vorher schon eine Ausbildung abgeschlossen“, erklärt Unger. Daraus ergebe sich auch die hohe Erwerbstätigkeit niederösterreichsicher Studenten (69 Prozent). Meist gebe es schon einen Job, in dem man bleiben kann. Im Umfragezeitraum lag das Erwerbseinkommen der Studierenden aus NÖ etwa 45 Euro über dem Bundesschnitt von 1.216 Euro. Die Studienbeihilfe dagegen liegt 20 Euro unter dem Bundessschnitt (370 Euro). Die Förderstelle erachtet es vielfach nämlich als zumutbar, bis 24 bei den Eltern zu wohnen. 30 Prozent der niederösterreichischen Studenten machen das auch. Weitere 30 Prozent leben mit ihrem Partner im Haushalt, die Wenigsten in Wohnheimen oder -gemeinschaften.

Illustration: Victoria Sergeeva/Shutterstock.com

Das schlägt sich in der Pendlerstatistik nieder. Niederösterreicher legen im Schnitt 46 Minuten zur Hochschule zurück. Das ist der höchste Wert im Ländervergleich. Gependelt wird großteils nach Wien – an die Uni ebenso wie an FH’s. Weniger als jeder Fünfte studiert tatsächlich in NÖ. Dafür kommt aber mittlerweile jeder fünfte Studienanfänger mit einer österreichischen Hochschulzugangsberechtigung (z. B. Matura) aus NÖ. Der höchste Bildungsabschluss der Eltern ist bei 35 Prozent übrigens eine Ausbildung ohne Hochschulzugangsberechtigung, weitere 31 Prozent haben zumindest diese Berechtigung. Unger: „Das zeigt, dass viele die ersten ihrer Familie in einem Studium sind. Dennoch ist es nach wie vor so, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Studium bei Eltern mit Hochschulabschluss höher liegt.“