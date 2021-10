Die Daten werden remote kontinuierlich von Sensoren gesammelt und mit Aufnahmen des Smartphones ergänzt. Diese geben Aufschluss über Wachstum, Ertrag, Gesundheitszustand, Nährstoffaufnahme und möglichen Krankheits-/Schädlingsbefall, werden durch Künstliche Intelligenz analysiert, intuitiv visuell aufbereitet und den Nutzern zur Verfügung gestellt.

Integriert ist das Ganze in eine Open-Data- und Social-Farming-Plattform, um so Nutzern Wissens- und Datenaustausch zu ermöglichen und den Einstieg in die Welt des Urban Gardening zu erleichtern.

„Durch intuitive Anleitungen und Gamification-Elemente ermöglichen wir den Nutzerinnen und Nutzern eine ganz neue Art der Pflege und Analyse ihrer Pflanzen.“

