FH-Prof. Mag. Dr. Martin Pittner, MA übernimmt die Leitung des neuen Bachelor-Studiengangs Journalismus & Unternehmenskommunikation am City Campus der Fachhochschule Wiener Neustadt. Pittner ist bereits seit 2018 an der FHWN als Leiter des Bachelor-Programms Wirtschaftsberatung, dem größten Studiengang der Fakultät Wirtschaft, tätig und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing & Kommunikation mit. So hat er mehrere Stationen in der Telekommunikationsbranche, ein Doktoratsstudium an der Uni Wien wie auch 10 Jahre Lehrpraxis an der FHWien der WKW mit Fokus Marketing, PR & New Media durchlaufen.