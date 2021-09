In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überreichte Bildungs- und Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) in St. Pölten gemeinsam mit der Österreichischen JungArbeiterBewegung (ÖJAB) das Liese-Prokop-Stipendium. Die Stipendiatin, Melanie Gittenberger, studiert Psychologie im vierten Semester.

Das Liese-Prokop-Stipendium wird im Andenken an Liese Prokop, ehemals Bundesministerin für Inneres und Landesrätin in Niederösterreich, von der Österreichischen JungArbeiterBewegung (ÖJAB) vergeben. Für das Stipendium bewerben können sich Studierende aus Niederösterreich, die in einem ÖJAB-Haus wohnen, sich mindestens im 3. Semester ihres Studiums befinden, einen positiven Studienerfolg nachweisen können und sozial bedürftig sind.