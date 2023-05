Besuch von KZ-Gedenkstätten wird für Schüler unterstützt

"Der Besuch von Gedenkstätten durch Schülerinnen und Schüler ist ein eine zentrale Maßnahme zur Stärkung der Erinnerungskultur", so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung. "Klar ist, dass Bildung und Wissenschaft für ein 'Nie-Wieder' eine zentrale Rolle spielen und wir schon früh ein umfassendes Geschichts- und Demokratiebewusstsein vermitteln müssen. Denn eine starke Erinnerungskultur ist fundamental für ein starkes Vertrauen in die Wissenschaft und Demokratie in Österreich."

Aktive Gedenkarbeit notwendig

"Gedenkarbeit ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit im Heute. Sowohl in der Schule, aber auch unmittelbar an den Orten des Grauens", meinte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). "Einerseits um Geschichte zu spüren, aber auch um für die Zukunft immun zu sein." Die Verharmlosung des Holocaust durch das Tragen von gelben Judensternen im Rahmen von Demonstrationen der Corona-Maßnahmengegner oder rechtsextremer Aktionismus durch Identitäre führe klar vor Augen, wie notwendig aktive Gedenkarbeit sei.

Der Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft, Oskar Deutsch, erklärte in einer Stellungnahme gegenüber der APA, die Stärkung der Erinnerungskultur durch einen Besuch an einer KZ-Gedenkstätte sei "ein wichtiger Beitrag für die Bewusstseinsbildung und den Kampf gegen Antisemitismus".

"Das haben nicht zuletzt die jüngsten Zahlen in der Antisemitismusstudie des Parlaments gezeigt. Es ist ein weiterer Schritt, auch künftigen Generationen Wissen über die Shoah und Antisemitismus zu vermitteln. Als Gesellschaft sind wir immer weiter gefordert und speziell im Hinblick darauf, dass leider immer weniger Zeitzeugen in Kontakt mit jungen Menschen treten können, müssen wir schon den nächsten Schritt, ein Shoah-Zentrum, auf die Agenda setzen."

Von der Umsetzung eines "weiteren wichtigen Meilensteins" des Regierungsprogramms sprach am Donnerstag EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Dieser leiste einen Beitrag zur Verwirklichung der Nationalen Strategie gegen Antisemitismus.

"Antisemitismus kommt auch aus der Mitte der Gesellschaft, gerade bei Jugendlichen ist es notwendig zu sensibilisieren und mit einer aktiven Erinnerungskultur und der Förderung von jüdischem Leben Antisemitismus entgegenzuwirken", erklärte sie in einer Aussendung. Jugendstaatssekretärin und JVP-Bundesobfrau Claudia Plakolm erklärte, der letzte Antisemitismusbericht habe gezeigt, "dass wir nach wie vor viel Arbeit zu tun haben".

Die Initiative sei "ein wertvoller Beitrag dafür, dass ein 'niemals vergessen' auch ein 'niemals wieder' bleibt".

Auch Grüne und SPÖ erfreut

Die Grüne Bildungssprecherin Sibylle Hamann zeigte sich ebenfalls erfreut: "Es ist für Schülerinnen und Schüler wichtig, dass sie Gedenkstätten als Ergänzung zum Unterricht besuchen. Dies darf nicht an fehlendem Geld scheitern", erklärte sie. "Was nun für die 8. Schulstufe möglich gemacht wird, sollte in Zukunft jedoch auch auf andere Schulstufen ausgedehnt werden", sieht Hamann allerdings noch weiteren Bedarf.

Erfreut zeigt sich auch die SPÖ: "Ich bedanke mich für den persönlichen Austausch mit dem Bildungsminister dazu und freue mich, dass mit diesem Sondertopf ein erster wichtiger Schritt gelungen ist", sagte die SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, Sabine Schatz, in einer Aussendung. "Keiner Schülerin und keinem Schüler darf aus finanziellen Gründen ein Besuch in einer Gedenkstätte verwehrt sein", Gedenken und Erinnerungskultur dürften "kein Luxus sein", betont sie.