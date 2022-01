Anmeldefrist für NÖ-Pflegeausbildung verlängert

Wer sich für eine Ausbildung zur Pflege- oder Pflegefachassistenz mit Beginn Februar/März 2022 interessiert, hat jetzt noch die Möglichkeit, sich dafür anzumelden. Denn die Anmeldefristen dafür wurden verlängert.

Das wurde in Absprache mit den einzelnen Schulen aufgrund noch verfügbarer Plätze so entschieden, heißt es von Seiten der Menschen und Arbeit GmbH (MAG). Es solle zudem eine Erleichterung sein für all jene, die eine Ausbildung im Bereich der Pflege machen wollen.

421 über NÖ Pflegekoordinationsstelle ausgebildet

Bei Fragen rund um die Ausbildung kann man sich an NÖ Pflegekoordinationsstelle wenden. Derzeit würden 421 Personen über diese Stelle ausgebildet werden – der Großteil davon in der Pflegeassistenz, informiert Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger via Presseaussendung. Seit ihrer Gründung im Mai 2020 haben sich mehr als 2.500 Menschen an die Koordinierungsstelle gewandt.

„Ich möchte nach wie vor alle interessierten Menschen dazu ermutigen, diese Möglichkeit wahrzunehmen und einen Berufsweg in die Pflege einzuschlagen“, sagt MAG-Geschäftsführer Martin Etlinger.

Unterschiedliche Anmeldefristen

Es gelten unterschiedliche Fristenden für die verschiedenen Schulstandorte. Für Horn, Hollabrunn, Stockerau und St. Pölten läuft die Frist bis zum 31. Jänner 2022, für Amstetten, Mauer, Mistelbach, Wr. Neustadt und Zwettl bis zum 14. Februar 2022, für Baden und Neunkirchen bis zum 1. März 2022 und für Tulln bis zum 21. März 2022.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege unter: https://www.menschenundarbeit.at/n%C3%B6-koordinationsstelle-f%C3%BCr-pflegebe