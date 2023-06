450 neue LokführerInnen werden ausgebildet

Sie haben ein Dienstfahrzeug, das bis zu 10.000 PS stark ist und trotzdem sind sie damit umweltfreundlich unterwegs. Die Rede ist von den mehr als 4.400 ÖBB-Lokführer:innen.

Vor kurzem haben sie wieder Verstärkung bekommen: 15 neue Kolleg:innen haben erfolgreich die Ausbildung zur „Universal-Triebfahrzeugführer:in“ abgeschlossen – insgesamt ist es bereits der 100. Kurs dieser Art seit 2013. Seit Jahren startet alle zwei Wochen ein neuer Kurs. 52 Wochen dauert die bezahlte Ausbildung zum Beruf „Universaltriebfahrzeugführer:in“.

Viele neue Kolleg:innen im Führerstand

Der Traum vom Beruf Lokführer:in ist noch immer auf der Hitliste der Berufsträume ganz vorn dabei. Eine große Generation steht nun nach und nach vor der Pensionierung, weshalb die ÖBB eben auch die Ausbildung bereits seit Jahren forciert. Für 2023 stehen rund 450 Ausbildungsplätze zur Verfügung.

„Unsere Triebfahrzeugführer:innen haben einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Job, in dem sie täglich Menschen und Güter sicher an ihr Ziel bringen. Dafür werden sie in einer spannenden und lernintensiven Ausbildung mit Theorieeinheiten und intensivem Training am Fahrsimulator und später unter Anleitung im echten Fahrbetrieb auf ihren Beruf vorbereitet“, so Ursula Zechner, Geschäftsführerin ÖBB-Produktion GmbH.

Neuer Bildungscampus in St. Pölten

Silvia Angelo, Mitglied des Vorstands der ÖBB-Infrastruktur AG, ergänzt: „Für die Bahn von morgen braucht es qualifizierte Mitarbeiter:innen und diese bilden wir selbst aus: Egal ob Wagenmeister:innen, Fahrdienstleiter:innen oder Lokführer:innen – für alle haben wir maßgeschneiderte Kurse entwickelt und Ausbildungsstandorte – wie etwa den neuen Bildungscampus in St. Pölten – und somit eine Ausbildung auf Top-Niveau.“

Darüber hinaus stimmt auch das Gesamtpaket: 38,5 Stundenwoche mit einer Entlohnung über dem Kollektivvertrag, leistungsorientierte Nebengebühren sowie die Auszahlung geleisteter Überstunden und gute Planbarkeit durch Bekanntgabe des Dienstplans für das Folgemonat bereits 14 Tage im Voraus.

Lokführer:innen der ÖBB bekommen zahlreiche berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten im Konzern sowie attraktive Sozialleistungen und Angebote zur Gesundheitsförderung und -prävention.