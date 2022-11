Lehrlinge sollen regionale und ausgewogene Verpflegung erhalten

Werbung WIFI Lehrlingsakademie Anzeige WIFI-Bonusprogramm für Lehrlinge

Zum Jahresende 2023 sollen 15 Wirtschaftskammer NÖ-Schülerwohnhäuser der Landesberufsschulen mit der Hilfe von dem „Tut Gut“ Projekt „Vitalküche“ auf einen gesunden Speiseplan umstellen. Das verkündeten Wirtschaftskammer NÖ Präsident Wolfgang Ecker, „Tut Gut“ Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) und Andreas Strohmayer, Geschäftsführer der ARGE Schülerwohnhäuser.

Das Programm „Vitalküche“ gibt es für die Gemeinschaftsverpflegung in Niederösterreich bereits seit acht Jahren. Bis jetzt kam das Programm von der „Tut Gut“ Gesundheitsvorsorge in 250 Einrichtungen wie beispielsweise den Landes- und Universitätskliniken, Pflegeheimen, Betrieben, aber auch in Schulen und Kindergärten zur Anwendung, um das Speisen- und Getränkeangebot gesünder zu gestalten.

Vegetarische Speisen und mehr Hülsenfrüchte & Co.

„Wenn es um das Wohl der Jugend geht, ist es wichtig, dass auch das Richtige auf dem Speiseplan steht: Frisch, regional und saisonal“, betont Landesrat Eichtinger (ÖVP). Einige der „Vitalküche“-Kriterien sind beispielsweise vegetarische Angebote am Menüplan und mehr Gemüse-, Hülsenfrüchte- und Vollkornanteil als wichtige Ergänzung des täglichen Speiseangebots.

„Eine vollwertige Verpflegung unterstützt unsere Lehrlinge im Schulalltag und stärkt deren Konzentration. Unser langfristiges Ziel ist die ‚Vitalküche‘-Zertifizierung für alle Schülerwohnhäuser unserer Landesberufsschulen in Niederösterreich“, ergänzt Wirtschaftskammer NÖ Präsident Ecker. Das Projekt startet vorerst als Pilotphase mit den Schülerwohnhäusern in Baden, Neunkirchen, Theresienfeld und Waldegg im Industrieviertel und soll danach auf alle Wohnhäuser in Niederösterreich ausgeweitet werden. Das Ziel der „Vitalküche“ ist, den Jugendlichen eine gesundheitsbewusste Ernährung nahe zu legen.

Bei den Schülerwohnhäusern handelt es sich um Internate mit Vollverpflegung, in denen rund 15.000 Lehrlinge versorgt werden. Die ARGE Schülerwohnhäuser der Wirtschaftskammer Niederösterreich betreibt die Wohnhäuser.

Mehr Informationen: noetutgut.at/vitalkueche